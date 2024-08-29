ВОЗ узнала, что подростки стали меньше пользоваться презервативами

20% подростков в возрасте 15 лет имели половой контакт, выявил ВОЗ. Презервативы остаются основным средством защиты, но их применение сократилось. В России объяснять про методы контрацепции будут на уроках ОБЖ и защиты Родины

Фото: Ann-Marie Utz / dpa / Global Look Press

Какой сексуальный опыт имеют 15-летние

Каждый пятый мальчик и каждая седьмая девочка в этом возрасте имели сексуальный контакт, указано в докладе, посвященному публикации проводимого ВОЗ раз в четыре года исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC) (есть в распоряжении РБК). Исследование базируется на опросах, проведенных в 2021-2022 году в 42 странах Европы, Центральной Азии и Канаде.

Доля 15-летних, сообщивших о том, что у них был половой акт, остается относительно стабильной с 2014 года. Доля занимавшихся сексом мальчиков немного снизилась по сравнению с 2018 годом — тогда о том, что вступил в половой акт, заявил каждый четвертый. За четыре года процент таких мальчиков снизился в 11 странах. Процент девочек, имевших половой акт, снизился в трех странах, а увеличился в двух. На поведении подростков сказалась панедмия коронавируса и изоляция, указывают исследователи.

Как звучал вопрос Молодых людей спрашивали, занимались ли они когда-либо сексом. Им было дано краткое объяснение, что «иногда это называется «заниматься любовью», «заниматься сексом» или «идти до конца».

В большинстве стран и регионов доля вступавших в половой акт мальчиков выше, чем девочек, но есть несколько стран, где ситуация обратная. Наибольшее расхождение между мальчиками и девочками выявлено в Болгарии, где 16% девочек и в два раза больше мальчиков (36%) сообщили, что занимались сексом.

Больше всего девочек, вступавших в половой контакт, — 49% — в Гренландии (территория Дании, выделяемый в исследовании отдельно). На основной территории Дании 21% девочек сообщили, что занимались сексом. Мальчики, как следует из доклада, менее активны: 30% мальчиков в Гренландии и 23% в Дании сообщили, что совершали половой акт.

Относительно высокие показатели сексуальной активности девочек зафиксированы еще в двух северных странах — в Финляндии 29% девочек, а в Швеции 25% рассказали о случившемся половом акте, Норвегия данные не предоставила. В Швеции доля имевших секс девочек выше, чем доля мальчиков (20%).

Из четырех частей Соединенного королевства в докладе приводятся данные по Уэльсу, Шотландии и Англии, где чуть более 20% девочек сообщили об имевшемся сексе. В Уэльсе и Англии доля девочек, сообщивших о половом акте, больше, чем доля мальчиков. В южных странах — Испании и Италии — 22% и 19% девочек соответственно ответили положительно на вопрос исследователей.

Из стран СНГ в опросе принимали участие мальчики и девочки из Молдавии, Армении, Казахстана, Киргизии. У последних трех стран самые низкие показатели сексуальной активности среди опрошенных подростков. В Армении ни одна из опрошенных девочек не сообщила о сексе в последнее время, из мальчиков об этом сообщили 14%. В Казахстане 2% девочек и 11% мальчиков имели сексуальный контакт, а в Киргизии 1% девочек и 5% мальчиков. В Молдавии сексом занимались 6% девочек-подростков указанной возрастной группы и 18% мальчиков.

Какие средства контрацепции используют

Тридцать процентов сексуально активных мальчиков и 31% сексуально активных девочек сообщили, что не использовали ни презерватив, ни противозачаточные таблетки во время последнего полового акта.

Презерватив остается самым популярным средством контрацепции, выявило исследование. Об использовании этого вида защиты во время последнего полового акта сообщили 61% мальчиков и 57% девочек. При этом исследователи зафиксировали снижение использования презервативов с 2014 года: среди мальчиков сократилось на 9 п.п., а среди девочек на 6 п.п.

Каждая четвертая девочка (26%) рассказала, противозачаточных таблеток при последнем половом акте, такое же количество мальчиков рассказали, что их партнер использовал противозачаточные таблетки при последнем половом акте. Сообщения об использовании противозачаточных таблеток во время последнего полового акта оставались относительно стабильными в период с 2014 по 2022 год.

Влияние социально-экономического положения подростков на их сексуальную жизнь было выявлено только в нескольких странах и регионах, общую модель на этом основании исследователи построить не смогли. Однако они указывают, что для мальчиков справедливым будет сказать, что те, у кого был высокий достаток, с большей вероятностью имели половые контакты и также с большей вероятностью использовали презерватив во время последнего полового акта, чем более бедные.

Отсутствие контрацепции «может иметь далеко идущие последствия для молодых людей, включая непреднамеренные беременности, небезопасные аборты и повышенный риск заражения инфекциями, передающимися половым путем», предупреждают авторы исследования. Высокая распространенность незащищенного секса, по их оценке, «указывает на значительные пробелы в соответствующем возрасту комплексном сексуальном образовании, включая образование в области сексуального здоровья, и доступе к методам контрацепции».

Что известно о подростковом сексе в России

Исследование HSBC в России не проводилось. В 2019 году бывший тогда главным внештатным специалистом Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин говорил, что большинство россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет.

Абсолютное большинство российских сексуально активных подростков пользуются презервативами, сказала РБК заведующая вторым гинекологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова, президент Ассоциации детских и подростковых гинекологов России Елена Уварова. «Ситуация с использование презервативов у подростков всегда была в норме, тем более сейчас они очень хорошо информированы», — указала Уварова. Что касается гормональной контрацепции, то среди российский подростков ее используют 12-14%, говорит Уварова. По словам специалиста, это низкий показатель, но он всегда оставался на таком уровне.

Уварова напомнила, что с 2022 года в регионах реализовывался проект назывался «Репродуктивное здоровье», который позволил выявить проблемы, в том числе у подростков в возрасте 15-17 лет.

«Было решено включать в тематику уроков в школе «Основы безопасности и защиты родины» такие темы как репродуктивное здоровье, семья и демография. Кроме того, планируется организация и проведение школы репродуктивного здоровья на территории центров охраны репродуктивного здоровья подростков, центров семьи и репродукции, с привлечением заинтересованных фокус-групп», — указала Уварова. К тому же, по ее словам, с населением и подростками старших классов, колледжей, институтов активно работают медики-волонтеры.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, продажи презерватитов в аптеках, в том числе онлайн, с 2018 по 2023 год сократились на 26,5% в упаковках. Так, в 2018 году продали 26,3 млн упаковок презервативов, а в 2023 — 19,3 млн. Также на 28,5% снизились продажи в упаковках за первые семь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Так, с января по июль в 2018 году в аптеках било продано 15,3 млн упаковок презервативов, а за этот же период в 2024 году — 10,9 млн упаковок. Однако эти данные отражают всего лишь 20% рынка презервативов в России. Как пояснил РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, 50-60% рынка презервативов реализуется на маркетплейсах и в других нефармацевтических магазинах, которые не охватывают данные аналитиков. «Сейчас идет активный переток потребителей из офлайна в онлайн, так что падение продаж в аптеках может означать не только переключение на другие виды контрацепции, но и уход за покупками на маркетплейсы», — рассуждает Беспалов.

Подростки в России мало пользуются средствами защиты и, как следствие, действительно растет риск заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, говорит акушер-гинеколог для несовершеннолетних клинического госпиталя MD GROUP группы компаний «Мать и дитя» Маргарита Денисенко.

«Подростки могут пользоваться и гормональными контрацептивами, но презерватив — самый эффективный метод для защиты от половых инфекций. Об этом надо говорить и на приемах у гинеколога, и в школах, и дома», — отметил Денисенко в разговоре с РБК. По оценке специалиста, сейчас эти вопросы недостаточно освещаются среди подростков.

По словам Денисенко, в ее практике родители редко приходят на прием к специалисту с детьми в профилактических целях. Чаще всего пациенты-подростки обращаются к врачу, когда уже столкнулись с последствиями незащищенного секса.