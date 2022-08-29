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В Москве сотрудника «Бондюэль» арестовали по делу о гостайне

В «Бондюэль-Кубань» РБК подтвердили, что Блинов у них работает, но подчеркнули, что их деятельность не связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Мещанский районный суд Москвы арестовал по делу о получении сведений, составляющих гостайну, Дмитрия Блинова, следует из картотеки суда. Он проходит по этому делу вместе с ранее задержанной в Албании блогером и фотографом Светланой Тимофеевой, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Блинова Дмитрия Андреевича на срок до 25 сентября», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

ТАСС со ссылкой на источники написал, что Блинов — сотрудник «Бондюэль-Кубань». В пресс-службе компании РБК подтвердили эту информацию, отметив, что он работает с ноября 2021 года и отвечает за планирование поставок с заводов до торговых точек.

«Деятельность компании не связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну», — подчеркнули в «Бондюэль-Кубань».

Там также сообщили, что проходящая вместе с Блиновым по делу Светлана Тимофеева не связана с деятельностью компании. «Мы не в курсе, кто она, и не обладаем никакими сведениями о ней», — сообщили в компании.

ООО «Бондюэль-Кубань» — зарегистрированная в Краснодарском крае компания, занимающаяся переработкой и консервированием овощей и грибов. Головная компания — французская Bonduelle, следует из данных СПАРК.

В картотеке суда говорится, что Блинов проходит по п. «а» ч. 2 ст. 283.1 УК (незаконное получение группой лиц сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом). Тимофеева, которую Мещанский суд ранее заочно арестовал, проходит по той же статье. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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21 августа Минобороны Албании сообщило о задержании двух граждан России и одного — Украины возле военного завода в Грамши. Один из них проник на территорию объекта и попытался сделать снимки. При задержании он распылил слезоточивый газ на двух военных. С ним были мужчина и женщина. Глава правительства Албании Эди Рама сообщил, что всех троих подозревают в шпионаже.

Задержанными являются 33-летняя Светлана Тимофеева, 23-летний Михаил Зорин и 25-летний Федор Михайлович А., писало издание Albania Daily News со ссылкой на полицию. Тимофеева — блогер и фотограф, публиковала репортажи из разных стран о действующих и заброшенных заводах, фабриках, соцучреждениях, расформированных войсковых частях, бункерах и других объектах.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
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