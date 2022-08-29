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Продюсер сериала «Чикатило» получил пять с половиной лет за взятку

Съемки сериала о серийном маньяке привели к задержанию полицейских и продюсера, который заплатил сотрудникам МВД 400 тыс. руб. за перекрытие улиц в центре Москвы для беспрепятственной работы операторов
Фото: Дмитрий Большаков / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Дмитрий Большаков / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Продюсер сериала «Чикатило», бывший гендиректор «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил пять с половиной лет за взятки полицейским во время съемок, сообщили РБК в пресс-службе Щербинского районного суда. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Сериал «Чикатило» снимал в 2020 году для онлайн-кинотеатра Okko режиссер Сарик Андреасян. Съемки организовал продюсерский центр Okko, а подготовкой съемочных площадок занималась компания «Кино Групп». По данным следствия, Большаков дал взятку полицейским, чтобы те перекрывали дороги в Тимирязевском районе и в центре столицы на время съемок, сообщает «РИА Новости». За эту услугу он предложил сотрудникам полиции 400 тыс. руб.

Полицейские согласились, однако съемочная группа привлекла внимание сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Позже выяснилось, что официального разрешения на съемку у создателей сериала не было.

Получившие взятку сотрудники полиции также были осуждены. Замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрия Смолина приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима, Игоря Файзуллина — к восьми с половиной годам лишения свободы, сообщили РБК в суде.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Фигуранты дел были задержаны еще в 2020 году. Как писал «Коммерсантъ», полицейские три раза получили взятки от Большакова: 9 октября 2020 года за съемки на улице Лиственничная аллея на севере Москвы, в конце месяца — за съемки в районе Кривоарбатского переулка в центре города и 18 ноября — за работу в районе Театральной площади. Суммы составили 140 тыс., 180 тыс. и 80 тыс. руб. соответственно.

У сериала «Чикатило» было два сезона. Он получил невысокую оценку от пользователей (6,3 балла на «Кинопоиске»). Сериал рассказывает о поисках маньяка Андрея Чикатило, главную роль сыграл Дмитрий Нагиев.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Любовь Порываева Любовь Порываева
сериал взятка Москва ФСО Китай-город
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