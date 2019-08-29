Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,59 -0,21 EUR Бирж. 73,60 -0,33 Brent 60,75 +0,41% USD Нал. 66,94 65,47 EUR Нал. 74,13 72,67 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1049 -0,0025 BTC/USD Бирж. 9 506,30 -233,70 IMOEX 2 714,25 +1,38% RTSI 1 284,94 +1,44% DJIA 26 361,52 +1,25% Nasdaq 7 973,21 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+72,73%) прогноз Атон к 29.08.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,85%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Apple объявила дату презентации новых продуктов Бизнес, 22:21 «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги» Спорт, 22:20 Во Франции умер сыгравший в «Невезучих» актер Мишель Омон Общество, 22:10 СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске Политика, 22:05 Лукашенко передал через Болтона подарки для Дональда и Мелании Трамп Политика, 21:58 Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания Бизнес, 21:58 Полиция нашла пропавшую в лесу в Ленинградской области 6-летнюю девочку Общество, 21:54 Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна Политика, 21:39 Молодые реформаторы: кто войдет в новый украинский кабинет Политика, 21:37 Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты Общество, 21:32 В ДНР заявили о гибели трех ополченцев из-за обстрела со стороны Украины Политика, 21:24 СМИ показали переписку депутата Рады о подготовке Порошенко переворота Политика, 21:22 Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7% Технологии и медиа, 21:18 УЕФА назвал лучшего футболиста сезона Спорт, 21:15
Общество ,  
0 
Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты
В экстренных службах заявляют об обнаруженном предмете, похожем на гранату. На месте работают саперы
Фото: 4ertanovo / VK

В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

«В водосточной трубе дома № 3 в Сумском проезде найден предмет, похожий на гранату», — сказал собеседник агентства.

Информацию о частичной эвакуации РБК подтвердили жители дома. «Эвакуировали первый подъезд дома примерно в 20:35, приехали четыре полицейских машины, пожарные и две скорые, одна из которых потом уехала, аварийная машина. Сейчас все стоим рядом с домом, все оцепили, ждем. По первым сведениям, у нас рядом с домом нашли гранату, но никому ничего не говорят, это просто разговоры в толпе», — заявила РБК жительница дома Ирина Харитонова.

«Маленький мальчик нашел в 4 часа какую-то гранату у первого подъезда», — заявила РБК другая местная жительница Елизавета. При этом она не смогла подтвердить РБК информацию об эвакуации. «Я живу в четвертом подъезде, мы нормально с братом прошли мимо, машины не пропускают, да. Вышли, потому что шумиха с понаехавшими машинами полиции, пожарных, скорой помощи началась. В данный момент я уже дома», — добавила она.

«Эвакуировали только первый подъезд, в данный момент пожарные отъехали, все остальные стоят», — заявил РБК местный житель Артем Фоксихин.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не располагают информацией об эвакуации.

Авторы: Роман Кирьянов, Мария Бондаренко
Теги: эвакуация, граната
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело после взрыва гранаты в жилом доме в Находке
Общество
В Уфе угрожавший взорвать гранату школьник потребовал 5 млн руб.
Общество
Два человека погибли в Приморье из-за взрыва гранаты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter