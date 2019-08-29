Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты

В экстренных службах заявляют об обнаруженном предмете, похожем на гранату. На месте работают саперы

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В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

«В водосточной трубе дома № 3 в Сумском проезде найден предмет, похожий на гранату», — сказал собеседник агентства.

Информацию о частичной эвакуации РБК подтвердили жители дома. «Эвакуировали первый подъезд дома примерно в 20:35, приехали четыре полицейских машины, пожарные и две скорые, одна из которых потом уехала, аварийная машина. Сейчас все стоим рядом с домом, все оцепили, ждем. По первым сведениям, у нас рядом с домом нашли гранату, но никому ничего не говорят, это просто разговоры в толпе», — заявила РБК жительница дома Ирина Харитонова.

«Маленький мальчик нашел в 4 часа какую-то гранату у первого подъезда», — заявила РБК другая местная жительница Елизавета. При этом она не смогла подтвердить РБК информацию об эвакуации. «Я живу в четвертом подъезде, мы нормально с братом прошли мимо, машины не пропускают, да. Вышли, потому что шумиха с понаехавшими машинами полиции, пожарных, скорой помощи началась. В данный момент я уже дома», — добавила она.

«Эвакуировали только первый подъезд, в данный момент пожарные отъехали, все остальные стоят», — заявил РБК местный житель Артем Фоксихин.