Общество ,
0
Восемь человек погибли после падения спасательного вертолета в Грузии
Восемь человек погибли при крушении спасательного вертолета в районе грузинского горнолыжного курорта Гудаури на северо-востоке страны. Об этом сообщил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
«К сожалению, восемь человек погибли. Еще один человек ранен», — рассказал Гомелаури. Среди погибших — турист, из-за которого спасатели совершили вылет. Турист занимался парапланным спортом.
Как рассказал Гомелаури, причина катастрофы пока не установлена. «Не знаем, что вызвало крушение. Была ли это ошибка, неисправность или природный фактор, покажет экспертиза», — заявил он.
Грузинские СМИ днем распространили кадры авиакрушения, на которых вертолет ударяется о скалы.
Закрыто движение на участке Военно-Грузинской дороги.