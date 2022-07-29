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Восемь человек погибли после падения спасательного вертолета в Грузии

Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Восемь человек погибли при крушении спасательного вертолета в районе грузинского горнолыжного курорта Гудаури на северо-востоке страны. Об этом сообщил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

«К сожалению, восемь человек погибли. Еще один человек ранен», — рассказал Гомелаури. Среди погибших — турист, из-за которого спасатели совершили вылет. Турист занимался парапланным спортом.

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Как рассказал Гомелаури, причина катастрофы пока не установлена. «Не знаем, что вызвало крушение. Была ли это ошибка, неисправность или природный фактор, покажет экспертиза», — заявил он.

Грузинские СМИ днем распространили кадры авиакрушения, на которых вертолет ударяется о скалы.

Закрыто движение на участке Военно-Грузинской дороги.

Теги
Вертолет спасатели Грузия МВД Грузии спасательная операция
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