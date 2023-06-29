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В части Ненецкого автономного округа пропал интернет

На территории Ненецкого автономного округа из-за обрыва кабеля пропал интернет
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Нарьян-Мар и близлежащие населенные пункты Ненецкого автономного округа временно остались без интернета из-за повреждения кабеля в Коми, сообщили РБК в пресс-службе администрации НАО.

«Обрыв связи произошел в Республике Коми. Ростелеком оперативно отреагировал, отправил восстановительно-аварийную бригаду на место обрыва, <...> Без интернета у нас несколько часов был Нарьян-Мар и несколько близлежащих населенных пунктов, потому что кабель Ростелеком дает интернет только для Нарьян-Мара. Это по информации Ростелекома, они нам еще не прислали информацию том, что они завершили работы на канале связи, но интернет у нас уже заработал, интернет есть, сервисы работают», — сообщили РБК в пресс-службе администрации.

Республика Коми граничит с Ненецким автономным округом на севере. НАО является одним из регионов-«матрешек» в составе России — хотя он и выделяется в отдельный субъект Федерации, но одновременно является составной частью Архангельской области. При площади более чем 176 тыс. кв. км (больше, чем площадь Греции или Туниса) в регионе проживают только 44 тыс. человек.

По данным Росстата за 2022 год, интернетом в среднем по стране пользовались 90 человек на 100 жителей страны. При этом в Ненецком автономном округе эта значение было ниже среднего — 79 человек на 100 жителей, в Коми — 87 человек на 100 жителей.

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ненецкий автономный округ Интернет обрыв кабеля Республика Коми
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