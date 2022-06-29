Зампред ЦБ заявил, что в России «должна возобладать рыночная дисциплина»

Владимир Чистюхин заявил об этом, комментируя возможность продления моратория на дела о банкротстве по заявлениям кредиторов. По его мнению, продлевать мораторий не нужно. Ранее против продления высказывались и в Минэке

Владимир Чистюхин (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин высказался против продления моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, пишет «Интерфакс», ссылаясь на его выступление на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Я такую консервативную позицию займу. То решение, которое принято, — по факту оно принято. Мне кажется, продлевать его ни при каких условиях не надо», — заявил Чистюхин, добавив, что «рыночная дисциплина должна возобладать».

Мораторий вступил в силу 1 апреля и будет действовать до 1 ноября. В этот период кредиторы не могут обращаться в суд с заявлением о признании несостоятельным юрлица, гражданина или индивидуального предпринимателя.

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что мера коснется как граждан, так и организаций, кроме должников — застройщиков многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой по закону о долевом строительстве, которая включена в реестр проблемных активов.

Также с момента введения моратория должнику не будут начисляться финансовые санкции за просрочку по платежам, поясняли в юридической фирме «Рустам Курмаев и партнеры». Кроме того, приостанавливается исполнение по имущественным взысканиям, вводится запрет на взыскание заложенного имущества.

По словам Мишустина, мораторий должен помочь гражданам и компаниям, оказавшимся в трудном финансовом положении из-за санкций. «[Мораторий позволит] наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников», — подчеркивал премьер.

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22 июня первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщал, что решение о продлении моратория будет принимать правительство, исходя из ситуации в конце лета. Однако, отмечал он, пока в Минэкономразвития считают, что полугода, в течение которого он действует, достаточно.