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Общество ,  
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели 21-летнего срочника

Срочник Даниил Радский погиб за 55 дней до окончания службы на территории воинской части в Волгоградской области. СК возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Мать погибшего военного считает, что сына убили
Даниил Радский
Даниил Радский (Фото: предоставлено РБК)

Военный следственный отдел Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту доведения 21-летнего срочника Даниила Радского до самоубийства (ч.1 ст.110 УК). Об этом говорится в ответе на запрос РБК за подписью начальника управления ФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации Глеба Курбатского.

Даниил Радский с 9 июля 2021 года проходил военную службу по призыву в войсковой части 67968 в городе Котельниково Волгоградской области в воинской должности водитель автомобильного отделения технической роты батальона аэродромно-технического обеспечения, говорится в письме. 17 мая 2022 года в 18 часов 20 минут рядового Радского не оказалось на построении, после чего его начали искать, следует из сообщения начальника управления ФСБ.

«В 21 час 35 минут того же дня на территории воинской части 67968 около старого хранилища подсобного хозяйства обнаружен рядовой Радский Д.А. с резанной раной в области шеи. В 21 час 55 минут бригадой скорой медицинской помощи констатирована его биологическая смерть», — говорится в письме.

Помимо возбужденного уголовного дела Военной прокуратурой Волгоградского гарнизона в рамках досудебного производства осуществляется прокурорская проверка, сказано в сообщении.

За доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (ч.1 ст.110 УК) виновному грозят

  • принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет
  • либо лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет

О смерти Радского стало известно 22 мая из поста в социальной сети «ВКонтакте» матери военнослужащего — Любови Нефедовой (в соцсети Любовь Безам). Она написала, что Даниилу оставалось 55 дней до дембеля и он даже заказал себе дембельскую форму. «В форме дембеля моего Даню привезли в гробу», — сообщила она. По словам Нефедовой, сыну нравилось служить, однако за несколько дней до смерти в телефонном разговоре она заметила у него подавленность в голосе. «Он это объяснил тем, что сейчас в части проверки, много работы и он устает и не высыпается, также есть проблемы с сослуживцами, но всё решаемо. Он сказал: «Мама, это всё ерунда, я разберусь и дотерплю, осталось совсем немного», — писала мать погибшего в своем посте.

В разговоре с РБК Нефедова сообщила, что Даниил перестал выходить на связь с 15 мая. «А через два дня, 17 мая, нам сказали, что мой сын якобы сбежал из части и пропал. 19 мая его тело было доставлено домой, в Курск», — сообщила она. Любовь уверена, что ее сын не покончил с собой. «Когда мы получили тело, то увидели множество гематом на лице и руках, а также порезов, без экспертизы понятно, что он сопротивлялся. Даниилу незачем было так поступать с собой, он ждал «дембеля» и встречи с семьей», — подытожила она.

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Похороны Радского состоялись 20 мая. В Минобороны  не ответили на запрос РБК.

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Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Армия срочная служба Минобороны Волгоградская область СК

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Управляйте онлайн 24/7
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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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