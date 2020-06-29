Здание фондовой биржи Пакистана атаковали террористы

По меньшей мере четверо вооруженных людей взорвали гранату у здания финансового учреждения и ворвались внутрь. Несколько мирных граждан погибли

Поврежденный автомобиль у входа в здание биржи в Карачи (Фото: Akhtar Soomro / Reuters)

На здание Пакистанской фондовой биржи в Карачи напали четверо вооруженных людей, сообщает телеканал GeoTV, называющий их террористами. Полиции удалось убить по меньшей мере двоих из них.

Портал Dunya News пишет, что погибли три человека: два нападавших и один полицейский. Участники нападения подорвали гранату у главного входа в здание биржи, после чего начали стрелять и ворвались в здание. Находившихся в здании людей начали эвакуировать через черный вход.

Окрестности здания оцеплены полицией. Согласно заявлению правоохранительных органов силовикам удалось ликвидировать трех террористов, один остается в здании и продолжает огонь. Reuters со ссылкой на местную полицию пишет, что уничтожены были четверо боевиков, однако неизвестно, была ли это вся группа нападавших. По данным GeoTV, погибли по меньшей мере четверо охранников и один полицейский.

Абид Али Хабиб, директор фондовой биржи, сообщил, что нападавшие ворвались со стороны парковки. По его словам, после того как раздались звуки стрельбы, в здании началась паника.

Основным владельцем Пакистанской фондовой биржи (PSX) является консорциум китайских бирж, в том числе Шанхайской биржи финансовых фьючерсов (CFFEX), Шанхайской фондовой биржи (SSE) и Шэньчжэньской фондовой биржи. На начало года, до начала кризиса, объем торгов на PSX составлял свыше $50 млрд.