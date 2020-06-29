Власти США предупредили о «закрывающемся окне» возможностей из-за вируса

В большинстве штатов США число больных COVID-19 продолжает расти, а Флорида вскоре может стать новым эпицентром распространения инфекции

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У властей США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Алекс Азар, передает Financial Times (FT).

«Окно [возможностей] закрывается», — заявил Азар. Он призвал власти штатов активизировать усилия по проведению тестирования и сбору плазмы крови уже переболевших граждан для использования в качестве лекарства. «Мы должны действовать, принимать меры должен каждый из нас в отдельности, ответственно. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, мы должны носить маски», — сказал министр.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Согласно последней актуальной информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 2,54 млн случаев заражения. 125,8 тыс. человек умерли. На страну приходится примерно четверть всех выявленных в мире случаев заражения и смертей. Свыше 30 тыс. человек умерли в Нью-Йорке.

Азар отметил, что в отдельных штатах, в первую очередь в южных, скорость распространения вируса продолжает нарастать. По его словам, там слишком рано отказались от карантинных мер вопреки установленным на федеральном уровне правилам. Последние предусматривают возможность перехода ко второй фазе снятия ограничений лишь после того, как в штате на протяжении двух недель сокращалось количество выявленных случаев.

Департамент здравоохранения штата Флорида 28 июня сообщил о 8530 новых случаях за сутки. А врач-инфекционист в больнице города Тампа во Флориде Ками Ким заявила FT, что число таких больных за пару недель удвоилось. Количество новых случаев быстро растет в Аризоне, Техасе, Флориде и Южной Каролине.

По данным CNN на 28 июня, только два штата из 50 сообщили о сокращении прироста новых случаев коронавируса, это Коннектикут и Род-Айленд. В 36 штатах число больных лишь увеличивается. CNN, так же как и FT, указывает, что особенно тяжелая ситуация сложилась во Флориде, которая может стать новым эпицентром распространения инфекции.

Слова Азара, что причиной этого может быть слишком поспешное снятие ограничений, подтвердил экс-глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Том Фриден. По его словам, смертность еще не достигла пика и в следующем месяце жертвами инфекции в стране могут стать по меньшей мере 15 тыс. человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что происходящий в США рост числа случаев коронавируса — это не вторая волна эпидемии, а провал попыток сдержать первую волну. Как отмечает FT, такие заявления он использует для критики администрации Дональда Трампа. Действия Белого дома активно критикуют демократы. Так, команда Джо Байдена, соперника Трампа на предстоящих президентских выборах, назвала поездку вице-президента Майкла Пенса в Техас, где сохраняется неблагоприятная обстановка, демонстрацией «пренебрежительного отношения, которое администрация проявляла к решению этого кризиса с самого начала».

В конце прошлой недели, 27 июня, агентство Reuters сообщило о максимальном суточном росте числа больных в США с начала эпидемии: 40 870 новых случаев заражения коронавирусом.