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Рабочие на месторождении Тенгиз в Казахстане подрались из-за фото ливийца
Конфликт начался из-за снимка с гражданкой Казахстана, которое сделал приезжий из Африки, заявили в администрации региона. В результате потасовки пострадали 30 человек, на месторождение приехали представители властей
Фото: Скриншот: QA TE / YouTube

В Казахстане на нефтегазовом месторождении Тенгиз подрались местные и иностранные рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore, сообщает издание «Курсив».

Поводом стало фото, которое в своем профиле опубликовал ливийский рабочий, на нем мужчина держит в руке рацию, антенна которой направлена в сторону губ стоящей рядом девушки, заявили в администрации Атырауской области.

«Курсив» отмечает, что конфликт перерос в драку. На кадрах, опубликованных пользователями YouTube, видно, как участников потасовки разнимают люди в форме. После драки за медицинской помощью обратились 30 человек. «Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет», — заявили в обладминистрации.

Видео: Олжас Турсынбай / YouTube

Там также добавили, что на место происшествия прибыли полицейские, туда же направились глава области и прокурор. Власти собрали межведомственную комиссию, которая займется вопросами организации труда на месторождении.

Сейчас ситуация на месторождении стабилизировалась, сотрудники предприятия разошлись по рабочим местам. «Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан», — заявили в МВД Казахстана, пишет Tengri News.

Ливиец, чье фото вызвало недовольство коллег, извинился за публикацию. «Я не имел в виду ничего плохого», — сказал он. По его словам, он работает в Казахстане уже два года и не хотел вызвать такую реакцию.

Департамент полиции Атырауской области после драки начал досудебное расследование по факту хулиганства.

Разработкой нефти на Тенгизском месторождении занимается компания «Тенгизшевройл», половина которой (50%) принадлежит Chevron, 25% — ExxonMobil, 20% — у казахстанской «Камунайгаз», а еще 5% у «дочки» российского ЛУКОЙЛа Lukarco.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Казахстан, драка
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