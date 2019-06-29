Рабочие на месторождении Тенгиз в Казахстане подрались из-за фото ливийца

Конфликт начался из-за снимка с гражданкой Казахстана, которое сделал приезжий из Африки, заявили в администрации региона. В результате потасовки пострадали 30 человек, на месторождение приехали представители властей

Фото: Скриншот: QA TE / YouTube

В Казахстане на нефтегазовом месторождении Тенгиз подрались местные и иностранные рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore, сообщает издание «Курсив».

Поводом стало фото, которое в своем профиле опубликовал ливийский рабочий, на нем мужчина держит в руке рацию, антенна которой направлена в сторону губ стоящей рядом девушки, заявили в администрации Атырауской области.

«Курсив» отмечает, что конфликт перерос в драку. На кадрах, опубликованных пользователями YouTube, видно, как участников потасовки разнимают люди в форме. После драки за медицинской помощью обратились 30 человек. «Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет», — заявили в обладминистрации.

Видео: Олжас Турсынбай / YouTube

Там также добавили, что на место происшествия прибыли полицейские, туда же направились глава области и прокурор. Власти собрали межведомственную комиссию, которая займется вопросами организации труда на месторождении.