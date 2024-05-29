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Извержение вулкана в Исландии. Видео

Извержение вулкана в Исландии. Видео
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На юго-западе Исландии, к югу от столицы — Рейкьявика, в пятый раз с конца прошлого года началось извержение в кратере Сундукур. Этому предшествовала серия землетрясений. Власти эвакуировали небольшой город Гриндавик с населением примерно 3 тыс. человек, а также термальный курорт по соседству.

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Исландия извержение вулкана
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