Извержение вулкана в Исландии. Видео
На юго-западе Исландии, к югу от столицы — Рейкьявика, в пятый раз с конца прошлого года началось извержение в кратере Сундукур. Этому предшествовала серия землетрясений. Власти эвакуировали небольшой город Гриндавик с населением примерно 3 тыс. человек, а также термальный курорт по соседству.
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