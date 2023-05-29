ГИБДД предложили проводить «постоянные рейды» для контроля за дорожниками

МВД предложило вернуть ГИБДД полномочия по контролю за ремонтом и эксплуатацией дорог

МВД предлагает вернуть дорожным инспекторам полномочия по контролю за качеством дорог, которых они лишились из-за моратория на проверки бизнеса. В Росавтодоре инициативу считают преждевременной

Фото: Егор Алеев / ТАСС

МВД разработало проект постановления правительства о возврате инспекторам ГИБДД полноценного контроля за компаниями, которые занимаются ремонтом дорог, поддерживают в надлежащем состоянии разметки, знаки, светофоры и инфраструктуру. Внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Речь идет о поправках в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения». Согласно действующей редакции инспекторы ГИБДД могут использовать специальный режим надзора под названием «постоянный рейд» в отношении грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков. МВД предлагает расширить его действие и на дорожников «для минимизации рисков причинения вреда и здоровью граждан».

Если документ одобрят, ГИБДД сможет запрашивать документы, проводить опрос, досмотр и осмотр на территории, в границах которой расположены автодороги. При обнаружении ям, сбитых знаков или поврежденных ограждениях инспекторы смогут завести дело по ст. 12.34 КоАП (штраф до 500 тыс. руб.) или предписать устранить нарушение.

В Мосавтодоре, который содержит подмосковные дороги, считают, что меры позволят обеспечить контроль за безопасностью движения, но создадут «дополнительную финансовую нагрузку» на учреждение. По мнению Федерального дорожного агентства, действующее законодательство является оптимальным и принимать поправки преждевременно.

Как объяснили в Национальном автомобильном союзе, снижение полномочий ГИБДД связано с мораторием на плановые проверки бизнеса, передавал Autonews. Инспекция потеряла право сразу возбуждать административные дела в отношении дорожных организаций из-за жалоб граждан без согласований с органами прокуратуры. Эксперты предупредили, что это может привести к росту числа аварий из-за плохого качества дорог или неправильной организации движения, и попросили МВД рассмотреть возможность вернуть утерянные полномочия.

По оценкам Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2022 году число предписаний об устранении выявленных нарушений качества дорог упало более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом, до 7793. Количество представлений об устранении проблем с качеством дорог в рамках КоАП уменьшилось на 85,4% (до 260), а в рамках закона о полиции — на 70,5% (до 7335).