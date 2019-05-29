Экс-главу Дальневосточной оперативной таможни арестовали из-за взятки

В прошлом году проверку в этом таможенном органе проводило ФСБ, вскоре после этого начальник оперативной таможни Павел Фомин уволился. В среду стало известно, что он арестован по делу о взяточничестве

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Срок заключения под стражу — до 27 июля.

На сайте судов общей юрисдикции Москвы указано, что Фомин проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет).

В июле прошлого года сообщалось, что на Дальневосточной оперативной таможне проводили проверку сотрудника ФСБ. СМИ писали, что Фомин был тогда же задержан, но в таможне это опровергли. В конце того же месяца Фомин уволился по собственному желанию.

Незадолго до этого следователи обвинили первого замначальника Дальневосточного таможенного управления ФТС Сергея Федорова во взяточничестве. Обвинение было также предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК. Следствие заявило, что Федоров получал взятки на протяжении почти двух лет — их общий размер оценили в 26 млн руб. и $150 тыс. Взамен замглавы таможни покровительствовал частным компаниям и решал их проблемы со ввозом товаров.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни не занимаются взиманием пошлин и таможенным оформлением, они занимаются случаями нарушения законодательства, в том числе ведут производство по административным делам.