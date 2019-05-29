На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся разведывательный корабль

Для ликвидации пожара, площадь которого составила около 100 кв. м, пришлось привлечь военных столичного гарнизона

Фото: typical_kiev / VK

На одном из кораблей, пришвартованных на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, утром в среду возник пожар. По данным Киевского управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС), общая площадь пожара в трюме корабля составила около 100 кв. м.

Для тушения пожара было задействовано несколько единиц пожарной техники, а также 20 человек из состава гарнизона Киева. В 11:19 возгорание удалось ликвидировать.

Согласно официальным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет, причина возгорания в настоящее время выясняется. МВД Украины сообщает, что утром в среду на корабле проводились сварочные работы.

Официальные органы не сообщают, какой именно корабль пострадал от пожара. Однако некоторые СМИ, в том числе «Украинский милитарный портал», ссылаясь на очевидцев, пишут, что пожар возник на первом среднем разведывательном корабле ВМС Украины, который «Кузница на Рыбальском» спустила на воду только 23 апреля. На опубликованных МВД и ДСНС Украины фотографиях горящий корабль действительно похож на разведывательный корабль, фотографии которого публиковало Минобороны.

Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» (полуостров на Днепре в черте Киева) до 2018 года принадлежал Петру Порошенко, покинувшему пост президента Украины в мае 2019 года. В ноябре 2018 года ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» вошло в состав группы ТАС Сергея Тигипко. Завод специализируется на строительстве и ремонте кораблей и судов, по заказам Минобороны Украины строит бронекатера «Гюрза» (в ноябре 2018 года два таких катера — «Бердянск» и «Никополь» — были задержаны российскими пограничниками после захода в территориальные воды России в Керченском проливе).