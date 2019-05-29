Режиссера Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной

Новым художественным руководителем Театра на Малой Бронной стал Константин Богомолов, ранее ставивший спектакли в крупнейших столичных театрах

Константин Богомолов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Приказ о назначении Константина Богомолова художественным руководителем Театра на Малой Бронной был подписан 25 мая, сообщили РБК в пресс-службе департамента культуры Москвы. Коллективу театра нового худрука представил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Само назначение Богомолова объясняется тем, что возглавлявший Театр на Малой Бронной с 2007 года Сергей Голомазов уехал в Латвию, где возглавил Рижский русский театр имени Михаила Чехова.

Константин Богомолов является лауреатом премии Москвы за спектакль «Театральный роман» в Театре имени Гоголя. Он многократно номинирован на премию «Золотая маска» за спектакли в Театре на Малой Бронной, Театре наций, Театре под руководством Олега Табакова, МХТ имени А.П. Чехова.

В 2007 году Константин Богомолов стал лауреатом театральной премии «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего» (Театр на Малой Бронной) в номинации «Сделай шаг» за нетрадиционное прочтение классического произведения.

В 2013–2018 годах Богомолов был помощником художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова.