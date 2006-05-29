Лебедь влюбился в пластмассовую фигурку

Как хорошо известно каждому, лебеди – однолюбы. Найдя свою вторую половинку, они остаются верны ей всю жизнь. Однако и в высоких отношениях этих прекрасных птиц случаются курьезы. Так, например, в Берлине представитель этих пернатых воспылал страстью к… кораблику.

С тех пор как черный лебедь с ярко-красным клювом случайно прилетел в парусную школу, он буквально не отходит от своей возлюбленной. Он флиртует и заигрывает с ней, и все бы хорошо, да только его избранница – небольшой кораблик с носовой частью в форме лебедя. Особенно трогательно смотреть, как лебедь, настоящий джентльмен, трепетно оберегает свою избранницу, садится рядышком и отгоняет всех, кто посмеет поставить поблизости свои лодки.

Владелец парусной школы, в которой теперь практически поселился лебедь, говорит, что ничего подобного раньше не встречал. Он считает, что, как ни странно это звучит, представитель пернатых, по-видимому, по-настоящему влюбился. Примечательно, что он ведет себя подобным образом не день и не два, а уже целых три недели.

Что ж, остается надеяться, что когда лебедь все-таки обнаружит свою оплошность, то его сердце не будет разбито и он все же сможет найти истинную любовь. “Я хотел бы пожелать ему всего самого лучшего, и надеюсь, что в следующий раз он будет намного осмотрительнее, прежде чем потерять голову от нахлынувших чувств”, - смеется владелец школы Петер Овершмидт.

по материалам (C) reuters