В Москве похитили машиниста метрополитена

Сотрудниками РУБОП МВД РФ по обвинению в похищении машиниста московского метрополитена задержаны двое москвичей.

Далее в течение двух месяцев заложника удерживали в наручниках в пустой квартире в новостройке. Мотивом похищения, предположительно, являлась квартира заложника, в которой он был прописан один. Однако решив, что с юридической точки зрения это сложный процесс, похитители отказались от него и решили отпустить пленника, потребовав с него 6 тысяч долларов.

Как отметили в пресс-службе, сотрудниками Управления был проведен комплекс оперативных мероприятий, в частности, по отработке жилого сектора в районе "Капотни" и "Марьино", в результате чего были задержаны двое молодых жителей Москвы, организовавших это похищение. В настоящее время оба они арестованы, возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, разбоя и вымогательства.