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Умер ведущий «Фазенды»

Ведущий «Фазенды», артист Сергей Колесников умер на 69-м году жизни
Колесников озвучивал Джеймса Бонда и вел телепрограмму «Фазенда» о благоустройстве дач. Он умер в возрасте 68 лет
Сергей Колесников
Сергей Колесников (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Умер телеведущий и актер, заслуженный артист России Сергей Колесников, ему было 68 лет, сообщила «РИА Новости» его супруга, «Звезде» об этом рассказал его сын. Колесников скончался утром 29 апреля.

Они не уточнили причины смерти артиста.

Артист родился 4 января 1955 года, в 1978 году окончил школу-студию МХАТ, затем в разные годы служил в Московском художественномтеатре, МХАТе им. М. Горького, МХТ им. Чехова.

Колесников вел телепрограмму «Фазенда» с 2006 по 2012 годы, прославился ролями в сериалах «Дальнобойщики», «Петербургские тайны», играл в фильмах «Крепкий орешек 5» (2013). Он также занимался дубляжом фильмов, в частности, озвучивал Джеймса Бонда в девяти фильмах: «Доктор Ноу» (1962), «Из России с любовью» (1963), «Человек с золотым пистолетом» (1974).

Авторы
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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