В России уровень коллективного иммунитета к COVID за неделю упал на 1%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 с 22 апреля снизился с 43,7 до 42,9%

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России на 29 апреля составляет 42,9 против 43,7% неделей ранее, следует из данных, опубликованных на сайте оперштаба. В Москве этот показатель составляет 35,7%, 22 апреля он был равен 37,1%.

Как указано на сайте, вакцинацию первым компонентом в стране провели 90,6 млн раз, а полный цикл — 86,7 млн.

Всего за сутки было выявлено в стране 7710 новых случаев COVID-19, а 161 человек скончался. Среди регионов по заболеваемости лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области.

В России примерно с середины марта стабильно снижается число вновь выявленных случаев инфекции. Если в конце февраля, согласно данным оперштаба, было зафиксировано более 106 тыс. новых заражений, а в середине марта их число составляло 36,5 тыс., а позже упало до менее чем 10 тыс.



В середине апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что медработники в Китае и некоторых европейских странах уже фиксируют новый подъем заболеваемости, поэтому Россия готовится к аналогичному развитию событий. По его словам, рост числа случаев заражения может произойти в конце мая — в июне.