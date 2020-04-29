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Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

Артист скончался в одной из клиник в Мумбаи. Несколько лет назад у него было диагностировано редкое заболевание, после чего он перестал сниматься в фильмах
Ирфан Кхан
Ирфан Кхан (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images / DIFF)

Индийский актер Ирфан Кхан, снимавшийся в Болливуде и Голливуде, скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщает NDTV.

По его данным, актер скончался в одной из клиник в Мумбаи. Туда он попал с инфекционным заболеванием толстой кишки. Накануне, 28 апреля, представитель артиста подтвердил, что его доставили в отделение интенсивной терапии.

Как отмечает телеканал, в 2018 году у Кхана была выявлена нейроэндокринная опухоль — редкая форма рака, которая способна поражать различные части тела. В Лондоне он прошел курс лечения, после чего вернулся на родину. На фоне болезни актер отказался от съемок в фильмах.

В заявлении его семьи говорится, что Кхан провел последние часы жизни «в окружении своей семьи, о которой он больше всего заботился».

Актерскую карьеру Ирфан Кхан начал в 1980-х. Его первой работой в кино стала роль в фильме «Салам, Бомбей». В число самых популярных картин с его участием входят «Воин», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Новый Человек-Паук», «Мир юрского периода», «Инферно».

Российскому зрителю Кхан прежде всего известен исполнением роли инспектора полиции в фильме «Миллионер из трущоб» и роли взрослого Пи Пателя, главного персонажа в ленте «Жизнь Пи». Первая картина стала лауреатом восьми премий «Оскар», в том числе за лучший фильм года, вторая получила 11 номинаций на самую престижную кинопремию, взяв в итоге четыре статуэтки.

У актера осталась жена и двое сыновей. В 2011 году он стал кавалером ордена Падма Шри. Это одна из наивысших гражданских государственных наград Индии, которая вручается правительством страны в знак признания за вклад в различных областях.

Автор: Михаил Юшков
Теги: актер
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