В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

По данным СМИ, в результате конфликта есть пострадавшие. В МВД республики говорят, что за медицинской помощью никто не обращался

Фото: e1.ru

Полиция Башкирии ведет проверку по поводу сообщений о нападении на автобус с фанатами футбольной команды «Урал» (Екатеринбург), сообщили РБК в МВД республики.

«Вчера в полицию поступило сообщение от водителя автобуса из Екатеринбурга, что между несколькими его пассажирами и несколькими неизвестными произошел конфликт. По сообщению, прибыли сотрудники полиции», — рассказал представитель ведомства.

Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.

«Из этих автомобилей выбежали парни и начали колотить по кузову автобуса. Разбили одно из стекол. Угрожали, что если им не откроют двери, то они разобьют весь автобус. После драки многие из ребят были в крови. Одному пробили голову, другому сломали ключицу», — рассказал Е1.ru собеседник, знакомый с деталями инцидента.

Представитель МВД Башкирии сообщил РБК, что никто из участников конфликта за медицинской помощью не обращался. Кто именно атаковал автобус с болельщиками «Урала», неизвестно, собеседники E1.ru полагают, что это были футбольные фанаты из Перми.