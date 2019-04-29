Роман Широков ушел с поста замглавы футбольного клуба «Динамо»

С июня 2018 года он курировал в столичном клубе спортивные вопросы. Причина увольнения неизвестна. У специалиста были разногласия с главным тренером «Динамо»

Роман Широков (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Заместитель гендиректора по спортивным вопросам московского футбольного клуба «Динамо» Роман Широков покинул свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в футбольном клубе.

По данным собеседника агентства, уйти из «Динамо» Широков решил по собственному желанию. Эту информацию РБК подтвердил источник в столичном футбольном клубе.

«Я занят. У меня нет времени ничего комментировать», — заявил News.ru сам Широков.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФК «Динамо».

С лета прошлого года в СМИ ходят сообщения о разногласиях между Широковым и главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым. В мартовском разговоре с изданием Sports.ru последний отметил, что не хочет вдаваться в подробности своего конфликта с Широковым.