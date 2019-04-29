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Роман Широков ушел с поста замглавы футбольного клуба «Динамо»
С июня 2018 года он курировал в столичном клубе спортивные вопросы. Причина увольнения неизвестна. У специалиста были разногласия с главным тренером «Динамо»
Роман Широков (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Заместитель гендиректора по спортивным вопросам московского футбольного клуба «Динамо» Роман Широков покинул свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в футбольном клубе.

По данным собеседника агентства, уйти из «Динамо» Широков решил по собственному желанию. Эту информацию РБК подтвердил источник в столичном футбольном клубе.

«Я занят. У меня нет времени ничего комментировать», — заявил News.ru сам Широков.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФК «Динамо».

С лета прошлого года в СМИ ходят сообщения о разногласиях между Широковым и главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым. В мартовском разговоре с изданием Sports.ru последний отметил, что не хочет вдаваться в подробности своего конфликта с Широковым.

«Есть некоторые моменты, внутриклубная кухня... Есть вещи, которые я не могу озвучивать, поэтому их никогда не расскажу», — пояснил главный тренер.

Ранее в разговоре с журналистом того же издания Хохлов указал, что у него с Широковым не раз возникали разногласия по поводу покупки новых и продажи старых игроков.

37-летний Роман Широков — российский футболист, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, трехкратный чемпион России (два раза в составе «Зенита» и один раз — ЦСКА), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА 2008 года в составе петербургской команды. За свою спортивную карьеру сменил несколько клубов: прошел через ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», столичные «Спартак», «Динамо» и другие. С 2007 по 2016 год играл в национальной сборной России центральным полузащитником.

Летом 2016 года Широков объявил о завершении спортивной карьеры. Затем работал экспертом на телеканалах «Матч ТВ» и «Россия 24». В руководство «Динамо» пришел в июне 2018 года.

Авторы: Анна Трунина, Роман Кирьянов
Теги: футбольный клуб, «Динамо», кадровые перестановки, увольнение
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