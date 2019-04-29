Роман Широков ушел с поста замглавы футбольного клуба «Динамо»

Заместитель гендиректора по спортивным вопросам московского футбольного клуба «Динамо» Роман Широков покинул свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в футбольном клубе.
По данным собеседника агентства, уйти из «Динамо» Широков решил по собственному желанию. Эту информацию РБК подтвердил источник в столичном футбольном клубе.
«Я занят. У меня нет времени ничего комментировать», — заявил News.ru сам Широков.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФК «Динамо».
С лета прошлого года в СМИ ходят сообщения о разногласиях между Широковым и главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым. В мартовском разговоре с изданием Sports.ru последний отметил, что не хочет вдаваться в подробности своего конфликта с Широковым.