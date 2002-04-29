В Великобритании впервые применена эвтаназия

Смертельно больная британка, получившая 22 марта 2002г. разрешение Верховного суда Великобритании на отказ от лечения, 24 апреля была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких и вскоре после этого умерла во сне. Такое заявление сделали сегодня представители Министерства здравоохранения Великобритании, передает АР.

43-летняя женщина, фамилия которой не называется, приняла решение отказаться от дальнейшего лечения после того, как ей сообщили, что вероятность ее выздоровления равна 1%. Отключение ее от аппарата искусственного дыхания стало первым в Великобритании случаем применения эвтаназии в отношении смертельно больных пациентов, находящихся в здравом рассудке и решивших самостоятельно определять курс лечения.

Между тем, иск другой смертельно больной британки Дайан Притти был отклонен сегодня Европейским судом по правам человека в Страсбурге. Она пыталась оспорить решение британских властей, не позволивших оказывать ей содействие в добровольном уходе из жизни.

В этом месяце Нидерланды стали первой страной мира, где законодательно разрешена эвтаназия. 1 апреля в стране вступил в силу закон, который разрешает врачам "помогать" своим пациентам, страдающим от неизлечимой болезни, добровольно уходить из жизни.

Закон об эвтаназии был принят в Нидерландах в 2001 году и положил конец 30-летним дебатам в нидерландском обществе. Однако ряд партий по-прежнему не согласен с ним и вновь намерен поднять данную проблему во время всеобщих выборов в мае. Сторонники закона заявляют, что готовы либерализировать условия применения эвтаназии. В частности, предлагается разрешить врачам выдавать смертельные пилюли здоровым, "но уставшим от жизни" пациентам.