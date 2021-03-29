ФСБ сообщила о попытке футболиста передать Украине детали для С-300

Выступавший ранее за украинские клубы Василий Василенко был задержан при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300

Приговоренный к 12 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже украинский экс-футболист Василий Василенко намеревался передать концерну «Укроборонпром» комплектующие для зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщает ТАСС.

«Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», — сообщили агентству в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве уточнили, что Василенко был задержан при получении партии комплектующих к С-300 в интересах «Укроборонпрома».

Обвинение просило суд приговорить Василенко к 16 годам лишения свободы, но Мосгорсуд ограничился 12 годами. Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме, поскольку материалам дела присвоен гриф «секретно». СМИ сообщали, что Василенко якобы пытался вывезти из Москвы на Украину военные комплектующие, разработанные еще в 60-е годы в СССР.

29 марта Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу адвокатов Василенко на приговор; это означает, что приговор в отношении него вступил в силу.