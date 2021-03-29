Фильм российского режиссера стал лидером по сборам в США за выходные

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 13:11
Благодаря пандемии объем российского рынка видеоигр вырос на 35% Технологии и медиа, 13:34 В ГИБДД рассказали о влиянии кваса и безалкогольного пива на алкотестеры Авто, 13:31 Обратная сторона индустрии красоты: как создают средства ухода за кожей РБК и L’Oreal Paris, 13:19 Склонявшего детей к руфингу москвича обвинили в покушении на убийство Город, 13:17 В Санкт-Петербурге пассажир ранил ножом водителя маршрутки Общество, 13:12 Шлагбаум пронзил Mazda во время полицейской погони. Видео Авто, 13:09 Депутат Мосгордумы Митрохин сообщил о своем задержании Политика, 13:07 Онлайн-терапевт: что это за профессия и когда она придет в Россию Экономика образования, 13:00  В работе сервиса «Яндекс.Музыка» произошел сбой Технологии и медиа, 12:58 Эксперты назвали районы Москвы с самой дорогой посуточной арендой Недвижимость, 12:55 Вагнер Лав удивился назначению Олича тренером ЦСКА Спорт, 12:53 Песков сообщил об отсутствии приглашений для иностранцев на парад Победы Политика, 12:51 Какие риски угрожают импортерам в 2021 году РБК и Банк «Открытие», 12:50 Какой бизнес вел в России погибший в авиакатастрофе миллиардер Келлнер Бизнес, 12:48
Общество ,  
0 

Фильм российского режиссера стал лидером по сборам в США за выходные

За три дня боевик «Никто» Ильи Найшуллера собрал $6,7 млн в американских кинотеатрах и еще более $5 млн в прокате за рубежом.
Фото: кадр из фильма «Никто»
Фото: кадр из фильма «Никто»

За прошедшие выходные 26-28 марта первое место по сборам в кинотеатрах США занял фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» («Nobody»), свидетельствуют данные Box Office Mojo.

Картину показывали в 2 460 кинотеатрах США, в итоге за три дня зрители принесли в кассы $6,7 млн. Еще более пяти миллионов долларов фильм заработал в международном прокате, а всего за выходные он собрал $11,7 млн.

По оценке Variety, успех в первый уикенд — это «солидное, но не звездное начало», поскольку кинотеатры в Лос-Анджелесе и других американских городах «начинают всерьез открываться».

На втором месте по сборам фильм «Райя и последний дракон» студии Walt Disney, который лидировал в предыдущие выходные. На этот раз он собрал за выходные $3,5 млн, при том, что общие сборы составили в США более $28 млн. Фильм лидировал в американском прокате с 5 марта, но в последний уикенд уступил Nobody. На третьем месте очередные приключения Тома и Джерри студии Warner Brothers, которые собрали за выходные $2,5 млн.

Боевик «Никто» стал первой голливудской лентой Найшуллера. Сюжет фильма строится на истории обычного семьянина Хатча Мэнселла, который решает отомстить грабителям, ворвавшимся в его дом. В главной роли снялся Боб Оденкерк («Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»), среди других актеров — Кристофер Ллойд, Конни Нильсен, Алексей Серебряков и Александр Паль.

Каким получился фильм Ильи Найшуллера «Никто»
Стиль
Фото:imdb

«Никто» при другом режиссере мог бы получиться довольно шаблонным боевиком класса «Б». Исходные данные у сценария были не особенно выдающиеся. <...> Однако с приходом в проект Найшуллера планы сильно поменялись: упор с условного сюжета мести сменился на путь зависимого от насилия антигероя, появилось больше легкости и юмора», — писал в рецензии для РБК-Стиль киножурналист Дмитрий Барченков.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса

Первый фильм Найшуллера, который был известен как клипмейкер, — «Хардкор» при бюджете в $2 млн собрал в прокате в России $2,7 млн, а в зарубежном прокате — более $16 млн, из них $9,2 млн — в кинотеатрах США (данные сайта Кинопоиск).

Как рассказывал сам Найшуллер, его кинокарьера началась после выхода в 2013 году клипа на песню Bad Motherfucker. Это был короткометражный боевик, в котором герой отбивается от многочисленных врагов в офисе и на улицах города. За несколько дней после публикации на YouTube он набрал более 10 млн просмотров.

На следующий день после того, как клип был размещен на YouTube, Найшуллер получил в Facebook сообщение от человека, с которым на тот момент не был знаком: «Очень здорово у вас получился Bad Motherfucker. Хотел бы поговорить с вами. Тимур». Еще через неделю он и второй продюсер клипа Екатерина Кононенко сидели в Лос-Анджелесе в офисе у автора послания, режиссера Тимура Бекмамбетова, обсуждая детали съемок полнометражного фильма.

«Это было для нас, как мечта, которая неожиданно стала реальностью. Двое молодых людей, режиссер и продюсер, вдруг ни с того ни с сего оказываются в Лос-Анджелесе на переговорах с огромным количеством агентов, которые делают нам разные заманчивые предложения», — вспоминала Екатерина Кононенко.

Только «Хардкор»: как режиссер Илья Найшуллер пробился в Голливуд
Бизнес
<p>Илья Найшуллер был одним из&nbsp;десяти человек, исполнивших роль главного героя своего дебютного фильма</p> <p></p>

 

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Илья Найшуллер прокат кассовые сборы
Материалы по теме
Только «Хардкор»: как режиссер Илья Найшуллер пробился в Голливуд
Бизнес
Предпродажи билетов на премьеру «Довода» превысили все киносборы за июнь
Технологии и медиа
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter