Фильм российского режиссера стал лидером по сборам в США за выходные

За три дня боевик «Никто» Ильи Найшуллера собрал $6,7 млн в американских кинотеатрах и еще более $5 млн в прокате за рубежом.

Фото: кадр из фильма «Никто»

За прошедшие выходные 26-28 марта первое место по сборам в кинотеатрах США занял фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» («Nobody»), свидетельствуют данные Box Office Mojo.

Картину показывали в 2 460 кинотеатрах США, в итоге за три дня зрители принесли в кассы $6,7 млн. Еще более пяти миллионов долларов фильм заработал в международном прокате, а всего за выходные он собрал $11,7 млн.

По оценке Variety, успех в первый уикенд — это «солидное, но не звездное начало», поскольку кинотеатры в Лос-Анджелесе и других американских городах «начинают всерьез открываться».

На втором месте по сборам фильм «Райя и последний дракон» студии Walt Disney, который лидировал в предыдущие выходные. На этот раз он собрал за выходные $3,5 млн, при том, что общие сборы составили в США более $28 млн. Фильм лидировал в американском прокате с 5 марта, но в последний уикенд уступил Nobody. На третьем месте очередные приключения Тома и Джерри студии Warner Brothers, которые собрали за выходные $2,5 млн.

Боевик «Никто» стал первой голливудской лентой Найшуллера. Сюжет фильма строится на истории обычного семьянина Хатча Мэнселла, который решает отомстить грабителям, ворвавшимся в его дом. В главной роли снялся Боб Оденкерк («Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»), среди других актеров — Кристофер Ллойд, Конни Нильсен, Алексей Серебряков и Александр Паль.