Умер автор музыки к фильмам «Изгоняющий дьявола», «Сияние» и «Маска»

Польский композитор, профессор и лауреат музыкальных премий Кшиштоф Пендерецкий скончался в Кракове. Его творчество представлено симфоническим жанром, современной оперой и авангардом

Кшиштоф Пендерецкий (Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press)

Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий умер в Кракове на 87-м году жизни, сообщает Radio Kraków со ссылкой на семью музыканта.

«В воскресенье, 29 марта, после продолжительной и тяжелой болезни скончался профессор Кшиштоф Пендерецкий — великий поляк, выдающийся художник, гуманист, один из самых известных и уважаемых польских композиторов в мире», — отмечается также на сайте Ассоциации имени Людвига ван Бетховена, главой которой является супруга Пендерецкого.

Пендерецкий, говорится в сообщении ассоциации, был почетным доктором нескольких десятков университетов, а также художественных и научных академий. За свою жизнь он был удостоен высоких национальных и зарубежных наград, в том числе пять раз становился лауреатом премии «Грэмми».

Он родился в 1933 году в семье адвоката в городе Дембица на юго-востоке Польши. Еще обучаясь в гимназии, он создал собственный оркестр. Первый успех к Пендерецкому пришел в 1959 году после победы на всепольском конкурсе. В 1960 году за произведение «8'37'» он получил награду Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. В 1969 году композитор написал свою первую оперу, в 1973 году — первую симфонию.

Музыку Пендерецкого можно услышать в фильмах «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Маска» братьев Куэй.