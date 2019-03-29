Умерла сценарист «Последнего танго в Париже»

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет

Аньес Варда (Фото: Regis Duvignau / Reuters)

Французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на ее семью.

«Аньес Варда скончалась в своем доме в ночь на четверг, 29 марта, от осложнений от рака. Она была в окружении своей семьи и друзей», — говорится в заявлении семьи.

Аньес Варда родилась 30 мая 1928 года. Она была одним из сценаристов фильма «Последнее танго в Париже». Варда также известна лентами «Клео от 5 до 7» (1962 года), «Счастье» (1965 год), «Одна поет, другая нет» (1977 год), «Без крыши, вне закона» (1985 год).

Среди ее наград — Серебряный медведь Берлинского кинофестиваля за фильм «Счастье», Золотой лев Венецианского фестиваля за фильм «Без крыши, вне закона», две премии Сезар за документальные работы и почетный Сезар за вклад в искусство.

В 2015 году на Каннском кинофестивале была удостоена Почетной «Золотой пальмовой ветви». Варда является обладателем почетной премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.​