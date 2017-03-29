СМИ сообщили о возбуждении в России дела об убийстве Вороненкова

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту убийства Дениса Вороненкова. Экс-депутат Госдумы был застрелен на прошлой неделе в Киеве

На месте убийства ​Дениса Вороненкова (Фото: Serg Glovny / Zuma / TASS)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию. По какой статье заведено дело, агентство не уточняет.

По словам собеседника, дело находится в производстве у следователя Дениса Жаренова. Следователь по имени Денис Жаренов ведет дело о мошенничестве, фигурантом которого является Вороненков.

Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов заявил, что его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного, добавляет агентство.

Видео: РБК

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Экс-депутат был вместе с охранником, который смог ранить киллера (он позднее скончался в больнице). В связи с гибелью Вороненкова на Украине было заведено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Киллером, по информации МВД Украины, оказался 28-летний Павел Паршов.

Ранее источник «РИА Новости» сообщал, что Вороненков был лишен гражданства России в декабре 2016 года. При этом источник ТАСС утверждал, что Вороненков не подавал ходатайства об отказе от российского гражданства, поэтому «де-юре он оставался гражданином России». Позднее СКР опроверг отказ Вороненкова от российского гражданства.

В России против Вороненкова было заведено дело о мошенничестве. По версии следствия, в 2010–2011 годах Вороненков вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома». По данным СКР, в результате мошенничества Вороненков получил около $1,2 млн и 6,4 млн руб. 3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова по обвинению в мошенничестве. Вскоре он был объявлен в международный розыск.

Украинские власти возложили ответственность за убийство Вороненкова на Россию. В Кремле назвали заявления о российском следе в данном убийстве абсурдными.