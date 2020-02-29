СМИ узнали о желании Варфоломея собрать глав православных церквей

Патриарх Константинопольский решил собрать за одним столом патриарха Московского Кирилла и главу новой украинской церкви Епифания

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Патриарх Константинопольский Варфоломей рассчитывает организовать встречу предстоятелей всех православных церквей, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в церковных кругах. По словам последнего, пригласить на нее планируется как патриарха Московского и всея Руси Кирилла, так и главу организованной в прошлом году Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.

Собеседник агентства рассказал, что желание Варфоломея собрать предстоятелей поместных церквей объясняется недавней встречей в Аммане, где собрались патриарх Иерусалимский Феофил, патриарх Московский Кирилл, патриарх Сербский Ириней, а также предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав и представители церквей Румынии и Польши. Это была первая встреча с 1054 года, когда на встречу не позвали патриарха Константинополя.

При этом источник «РИА Новостей» предположил, что в случае приезда на встречу главы ПЦУ, на нее не приедут ни патриарх Кирилл, ни другие противники предоставления автокефалии украинской церкви.

«Новая церковь» Украины была образована на «объединительном соборе» в Киеве 15 декабря 2018 года в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. ПЦУ возглавил митрополит Епифаний (Думенко).

В Русской патриархальной церкви автокефалию для ПЦУ не признают и считают «легитимизацией раскола».





