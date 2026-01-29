Бывшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» заочно арестовали в Москве

Адвоката обвинили в крупном мошенничестве. В тот же день Адвокатская палата Москвы отказалась лишать Дмитрия Проводина и его бывших партнеров статуса

Тверской районный суд города Москвы (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Уехавшего в 2024 году из России бывшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Дмитрия Проводина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Как рассказали РБК два источника, знакомые с ходом расследования, 29 января Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал адвоката.

По словам собеседников РБК, второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве установило причастность Проводина к особо крупному хищению имущества у компании «Энигма». Уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года, в ходе предварительного расследования следствие заподозрило в мошенничестве «неустановленных лиц из числа сотрудников адвокатского бюро «Бартолиус».

Адвокат Дмитрий Проводин сообщил РБК, что был удивлен информацией о своем заочном аресте, поскольку ни он сам, ни его защитники, по его словам, не были извещены о рассмотрении ходатайства следствия в Замоскворецком районном суде. О состоявшемся решении он узнал уже после его принятия и отметил, что до этого не получал каких-либо процессуальных уведомлений.

Комментируя обстоятельства уголовного дела, Проводин отметил, что расследование было начато в мае прошлого года по факту предполагаемого хищения имущества. При этом он утверждает, что ни он, ни его коллеги к хищению отношения не имеют, а само уголовное преследование, по его оценке, обусловлено его профессиональной деятельностью и защитой клиентов в спорах с участием лиц, обладающих значительным административным ресурсом и влиянием на судебную и правоохранительную системы. Конфликт, по его мнению, носит гражданско-правовой характер, а его позиция по этим спорам «неоднократно поддерживалась судами, включая Верховный суд».

«Я ознакомлюсь с делом и буду защищать свои права в установленном законом порядке», — заключил адвокат.

В октябре 2025 года Минюст направил в Адвокатскую палату Москвы представление о лишении статуса Дмитрия Проводина и его бывших коллег по бюро «Бартолиус» — адвокатов Юлия Тая и Алексея Басистова. Претензии ведомства были связаны с тем, что адвокаты длительный период находятся за пределами России.

В Минюсте заявляли РБК, что в соответствии с федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской палаты, членом которой является адвокат, если он выехал за пределы России на постоянное место жительства либо на срок более одного года. При этом исключения предусмотрены для случаев обучения, лечения или сопровождения членов семьи, направленных за рубеж для исполнения служебных обязанностей.

Представление ведомства опиралось на результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках поручения следователя Главного следственного управления СКР из МВД поступила информация о том, что Проводин уехал из России в ОАЭ в июне 2024 года, Тай — в Турцию в августе того же года, а Басистов — в Азербайджан в январе 2023 года.

Утром 29 января совет Адвокатской палаты Москвы утвердил заключение квалификационной комиссии, которая указала, что бывших партнеров «Бартолиуса» нельзя лишить адвокатских статусов по указанным в представлении основаниям, говорит знакомый с решением собеседник РБК. Адвокаты называли документ «незаконным и необоснованным» и настаивали, что сведения о пересечении границы Минюст получил не по собственному запросу, а по инициативе следственного управления СКР. Проводин отмечал отсутствие процессуального статуса в уголовном деле о хищении имущества у «Энигмы», а проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката без санкции суда не может, по его словам, обладать юридической силой. Он настаивал, что российское законодательство запрещает использовать соответствующие данные в доказывании и предписывает уничтожать конфиденциальные сведения о частной жизни граждан. Передача результатов ОРМ Минюсту, который не является участником уголовного дела, — нарушение законодательства, заключал Проводин.

РБК обратился за комментарием в Адвокатскую палату Москвы.