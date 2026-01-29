Академик Чубарьян заявил о позитивной оценке нового учебника истории
Новые учебники по истории получили положительную оценку учителей, заявил РБК академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян по итогам прошедшей 26 января конференции Российского военно-исторического общества «О совершенствовании преподавания истории в школе». Он опроверг информацию о рекордном количестве замечаний и жалоб от учителей на ошибки в учебнике.
На конференции выступили учителя, принявшие участие в работе по выработке предложений по корректировке линейки единых учебников по истории под редакцией председателя РВИО, помощника президента Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и академика Чубарьяна.
Замечания и предложения от учителей по содержанию учебников — обычная практика, обычно их присылали через Ассоциацию учителей истории и обществознания, а сейчас предложения собирало РВИО, рассказал Чубарьян. Он назвал правки в учебнике обычным рабочим процессом, советские учебники переиздавались каждый год, добавил он.
«Один из выступавших рассказал, что он провел эксперимент с предложением оценить те или иные фрагменты из советского учебника истории, учебника из предыдущих линеек и современного учебника. Большинство опрошенных, не зная, из какого учебника взят тот или иной фрагмент, самую высокую оценку дали именно текстам из нового учебника», — рассказал Чубарьян.
По его словам, в настоящее время завершается редактирование учебников с пятого по девятый класс с учетом замечаний и предложений, которые прислали учителя после опыта использования в учебном процессе. «Прошедшая конференция и отклики показывают, что в целом учебники получили высокую оценку», — резюмировал он.
Мединский заявил, что дополнение учебников — совершенно нормальный процесс, в советских учебниках были десятки переизданий, «учебник — это живой организм». Одним из дополнений в учебники будет включение в них прошлогодней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
Одна из выступавших обратила внимание на имеющиеся несоответствия федеральной программы по истории и содержания учебников. В восьмом классе в учебнике Северной войне отведено несколько параграфов, а в программе — полтора урока на всю внешнюю политику, привела она пример. По вопросу о соотношении учебника и программы работа начнется в ближайшее время, заверил РБК Чубарьян.
