0

Академик Чубарьян заявил о позитивной оценке нового учебника истории

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Новые учебники по истории получили положительную оценку учителей, заявил РБК академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян по итогам прошедшей 26 января конференции Российского военно-исторического общества «О совершенствовании преподавания истории в школе». Он опроверг информацию о рекордном количестве замечаний и жалоб от учителей на ошибки в учебнике.

На конференции выступили учителя, принявшие участие в работе по выработке предложений по корректировке линейки единых учебников по истории под редакцией председателя РВИО, помощника президента Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и академика Чубарьяна.

Замечания и предложения от учителей по содержанию учебников — обычная практика, обычно их присылали через Ассоциацию учителей истории и обществознания, а сейчас предложения собирало РВИО, рассказал Чубарьян. Он назвал правки в учебнике обычным рабочим процессом, советские учебники переиздавались каждый год, добавил он.

«Один из выступавших рассказал, что он провел эксперимент с предложением оценить те или иные фрагменты из советского учебника истории, учебника из предыдущих линеек и современного учебника. Большинство опрошенных, не зная, из какого учебника взят тот или иной фрагмент, самую высокую оценку дали именно текстам из нового учебника», — рассказал Чубарьян.

По его словам, в настоящее время завершается редактирование учебников с пятого по девятый класс с учетом замечаний и предложений, которые прислали учителя после опыта использования в учебном процессе. «Прошедшая конференция и отклики показывают, что в целом учебники получили высокую оценку», — резюмировал он.

Мединский заявил, что дополнение учебников — совершенно нормальный процесс, в советских учебниках были десятки переизданий, «учебник — это живой организм». Одним из дополнений в учебники будет включение в них прошлогодней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Одна из выступавших обратила внимание на имеющиеся несоответствия федеральной программы по истории и содержания учебников. В восьмом классе в учебнике Северной войне отведено несколько параграфов, а в программе — полтора урока на всю внешнюю политику, привела она пример. По вопросу о соотношении учебника и программы работа начнется в ближайшее время, заверил РБК Чубарьян.

