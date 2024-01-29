Мэр Кисловодска потребовал заменить цитату Барышникова на стене школы

В новой балетной школе Кисловодска заменят цитату Михаила Барышникова словами «настоящего патриота». Проживающий за границей балетмейстер ранее заявил, что нейтралитет по конфликту на Украине — уже «мощное высказывание»

Михаил Барышников (Фото: Aaron Schwartz / Keystone / Global Look Press)

Глава Кисловодска Евгений Моисеев поручил заменить цитату заслуженного артиста РСФСР балетмейстера Михаила Барышникова, размещенную на стене новой хореографической школы, словами «настоящего патриота родной земли».

«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведем за свое будущее, будущее наших детей и всей нашей страны, — написал Моисеев в телеграм-канале. — Поэтому уже дал команду и цитата будет заменена на слова одного из наших гениев, настоящего патриота родной земли».

Глава Кисловодска отметил, что для цитирования в России Барышникову следует «встать на защиту» своей страны. Моисеев не уточнил, чья цитата заменит нынешнюю в хореографической школе. Сейчас там размещены слова Барышникова: «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше самого себя».

Барышников с 1967 года был солистом труппы Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (сейчас — Мариинский театр), спустя год дебютировал в кино «Город и песня». В 1974 году он получил политическое убежище в Канаде, а позднее эмигрировал в США. Ему удалось пройти путь от солиста до директора Американского театра балета за 20 лет. В 1977 году был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Поворотный путь». В 2017 году Барышников получил гражданство Латвии.

В Нью-Йорке балетмейстер также основал Центр искусств Барышникова в 2005 году, которым руководит до сих пор. В 2023 году из рук супруги короля Великобритании Карла III — королевы-консорта Камиллы — он получил награду Королевской академии танца за «огромный вклад в балетное искусство и мир танца».