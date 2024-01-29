 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мэр Кисловодска потребовал заменить цитату Барышникова на стене школы

Мэр Кисловодска Моисеев потребовал заменить цитату Барышникова на стене школы
В новой балетной школе Кисловодска заменят цитату Михаила Барышникова словами «настоящего патриота». Проживающий за границей балетмейстер ранее заявил, что нейтралитет по конфликту на Украине — уже «мощное высказывание»
Михаил Барышников
Михаил Барышников (Фото: Aaron Schwartz / Keystone / Global Look Press)

Глава Кисловодска Евгений Моисеев поручил заменить цитату заслуженного артиста РСФСР балетмейстера Михаила Барышникова, размещенную на стене новой хореографической школы, словами «настоящего патриота родной земли».

«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведем за свое будущее, будущее наших детей и всей нашей страны, — написал Моисеев в телеграм-канале. — Поэтому уже дал команду и цитата будет заменена на слова одного из наших гениев, настоящего патриота родной земли».

Глава Кисловодска отметил, что для цитирования в России Барышникову следует «встать на защиту» своей страны. Моисеев не уточнил, чья цитата заменит нынешнюю в хореографической школе. Сейчас там размещены слова Барышникова: «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше самого себя».

Барышников с 1967 года был солистом труппы Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (сейчас — Мариинский театр), спустя год дебютировал в кино «Город и песня». В 1974 году он получил политическое убежище в Канаде, а позднее эмигрировал в США. Ему удалось пройти путь от солиста до директора Американского театра балета за 20 лет. В 1977 году был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Поворотный путь». В 2017 году Барышников получил гражданство Латвии.

В Нью-Йорке балетмейстер также основал Центр искусств Барышникова в 2005 году, которым руководит до сих пор. В 2023 году из рук супруги короля Великобритании Карла III — королевы-консорта Камиллы — он получил награду Королевской академии танца за «огромный вклад в балетное искусство и мир танца».

Барышников призвал не возлагать «бремя политических решений» на артистов
Политика
Михаил Барышников
После начала военной операции на Украине балетмейстер призывал не возлагать «бремя политических решений» на артистов. Он также назвал «мощным заявлением» сохранение нейтралитета некоторыми людьми в сложившейся ситуации.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Ставропольский край Россия Михаил Барышников Кисловодск
Материалы по теме
Михаил Барышников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Общество
Барышников призвал не возлагать «бремя политических решений» на артистов
Политика
Михаилу Барышникову вручили паспорт гражданина Латвии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Министр объяснил отключения 4G в регионах «техническими мероприятиями» Технологии и медиа, 17:18
Путин заявил о совместной с Минском работе над неделимой безопасностью Политика, 17:17
В Минкультуры назвали нового главного режиссера Малого театра Общество, 17:14
Въехать в этом году: интересные проекты на финальной стадии возведения РБК и ПИК, 17:09
CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года Спорт, 17:05
ФСИН сообщила о возобновлении доступа заключенных к видеозвонкам Общество, 16:51
Помощник Путина заявил о готовности России к переговорам по Украине Политика, 16:41
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Москве задержали владельца бренда «Олейна» Бизнес, 16:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:32
«Мегамаркет» отчитался о пятикратном росте продаж на площадке за 2023 год Отрасли, 16:27
Митрополит Клинский назвал «заказной казнью» суд РПЦ над ним Общество, 16:25
Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Донецка Политика, 16:20
Как бизнесу принять участие в комплексной застройке Москвы. Инструкция Pro, 16:20
Учительница начальных классов подожгла школу в Чебоксарах Общество, 16:09