В Сомали обстреляли российский вертолет

В столице Сомали Могадишо обстреляли российский вертолет из миссии ООН

Фото: heli.utair.ru

В столице Сомали Могадишо обстрелян российский вертолет, принадлежащий ЮТэйр-Вертолетные услуги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство. В результате обстрела никто не пострадал. Вертолет участвует в гуманитарной миссии ООН.

По предварительным данным, за атакой стоит сомалийская группировка «Аш-Шабаб», связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России).

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