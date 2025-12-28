 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

Лукашенко сбил игрок его команды, двигавшийся спиной. Встреча с командой Брестской области завершилась ничьей (5:5)

Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча
Video

Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча. Встреча команды белорусского лидера и команды Брестской области прошла накануне и завершилась со счетом 5:5.

На кадрах видно, что игрок команды президента под номером 68 — бывший участник белорусской сборной по хоккею Ярослав Чуприс — спиной задевает Лукашенко, и тот падает. Чуприс помогает ему встать.

Матч состоялся на «Олимпик-Арене» в Минске. В команде Брестской области шайбы забросили Виктор Вусик (6-я минута), Александр Бурмистронок (28-я), Сергей Плосков (28-я), Александр Короткевич (41-я) и Николай Мирончик (54-я). Лучшим игроком матча признали вратаря Вадима Бойко.

В команде президента Белоруссии отличились Олег Антоненко (6-я минута), Никита Дроздов (20-я), Ярослав Чуприс (22-я), Артем Антоненко (51-я) и сын Александра Лукашенко Николай, забивший за секунду перед финальным свистком. Лучшим игроком назвали Николая Лукашенко.

«Вот это матч! Команда Первого и команда первого региона сыграли со счетом 5:5. Борьба продолжалась до последних секунд. Пятую шайбу в ворота соперника Николай Лукашенко забросил за три десятых секунды до конца третьего периода!» — сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

71-летний Лукашенко играет в хоккей на любительском уровне. В декабре 2021 года он сыграл в одной команде с президентом России Владимиром Путиным в товарищеском матче, в котором участвовали также знаменитые российские хоккеисты — Павел Буре, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и другие. Команда президентов выиграла со счетом 18:7. Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две, его сын Николай — четыре.

В апреле 2022 года во время матча Республиканских соревнований среди любителей Лукашенко попали клюшкой по лицу. Этой весной команда президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Лукашевич Николай Лукашенко Хоккей
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
