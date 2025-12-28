Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

Лукашенко сбил игрок его команды, двигавшийся спиной. Встреча с командой Брестской области завершилась ничьей (5:5)

Video

Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча. Встреча команды белорусского лидера и команды Брестской области прошла накануне и завершилась со счетом 5:5.

На кадрах видно, что игрок команды президента под номером 68 — бывший участник белорусской сборной по хоккею Ярослав Чуприс — спиной задевает Лукашенко, и тот падает. Чуприс помогает ему встать.

Матч состоялся на «Олимпик-Арене» в Минске. В команде Брестской области шайбы забросили Виктор Вусик (6-я минута), Александр Бурмистронок (28-я), Сергей Плосков (28-я), Александр Короткевич (41-я) и Николай Мирончик (54-я). Лучшим игроком матча признали вратаря Вадима Бойко.

В команде президента Белоруссии отличились Олег Антоненко (6-я минута), Никита Дроздов (20-я), Ярослав Чуприс (22-я), Артем Антоненко (51-я) и сын Александра Лукашенко Николай, забивший за секунду перед финальным свистком. Лучшим игроком назвали Николая Лукашенко.

«Вот это матч! Команда Первого и команда первого региона сыграли со счетом 5:5. Борьба продолжалась до последних секунд. Пятую шайбу в ворота соперника Николай Лукашенко забросил за три десятых секунды до конца третьего периода!» — сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

71-летний Лукашенко играет в хоккей на любительском уровне. В декабре 2021 года он сыграл в одной команде с президентом России Владимиром Путиным в товарищеском матче, в котором участвовали также знаменитые российские хоккеисты — Павел Буре, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и другие. Команда президентов выиграла со счетом 18:7. Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две, его сын Николай — четыре.

В апреле 2022 года во время матча Республиканских соревнований среди любителей Лукашенко попали клюшкой по лицу. Этой весной команда президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги.