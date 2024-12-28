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Взрыв котельной в Самаре обрушил стены соседних квартир

Пострадали двое взрослых и ребенок, у всех закрытые черепно-мозговые травмы. Повреждено шесть квартир

Взрыв котельной в Самаре обрушил стены соседних квартир
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В помещении котельной, расположенной на первом этаже жилого дома в Самаре, «произошла авария», в результате которой обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Об этом сообщила прокуратура региона.

Трое человек пострадали. Власти рассматривают возможность размещения жильцов пострадавших квартир.

Повреждено шесть квартир — четыре на первом этаже и две на втором, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка, рассказала ТАСС собеседница в правоохранительных ведомствах. Она добавила: «У всех закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, у девочки — повреждение пальцев».

Прокуратура начала проверку.

Дом находится на улице Данилевского в южной части Самары.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Самара котельная взрыв
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