Первый этап северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева» открыли для движения

Для машин открыли участок обхода Твери на платной трассе в Петербург

Протяженность участка — 33,8 км, он позволит автомобилистам, которые следуют из Петербурга, проехать в сторону Ярославля без заезда в Тверь. Построить его предложили тверские власти сразу после открытия основного участка М-11

Фото: Mintrans_Russia / Telegram

Первый участок северного обхода Твери по трассе М-11 «Нева» открыли для движения, сообщается на сайте Минтранса. Его протяженность — 33,8 км, он проходит от села Медное до Бежецкого шоссе в Тверской области.

Участок позволит автомобилистам, которые следуют из Санкт-Петербурга, проехать в сторону Бежецка или Ярославля без заезда в Тверь. «Участок под Тверью станет фактическим завершением реализации федеральной трассы М-11 «Нева». Позволит напрямую соединить Москву и Санкт-Петербург автомагистралью высшей категории бесшовным скоростным движением», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: ГК Автодор»

Платный северный обход Твери входит в состав автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург на участке 149–208-й км. Стоимость проезда по нему составит 250 руб. для легковых машин и до 500 руб. для автобусов и грузовиков, пишет «Фонтанка».

На участке возвели 17 путепроводов и мостов, включая мост через реку Тверцу протяженностью 214 м. Вблизи населенных пунктов установили шумозащитные экраны, для предотвращения аварий с участием диких животных — сетчатые ограждения, сообщает Минтранс.

Трасса М-11 «Нева» идет от МКАД (Москва) до КАД (Санкт-Петербург) и служит дублером трассы М-10 «Россия». Общая протяженность дороги составляет 684 км, из них 607 — платные участки.

В ноябре 2019 года движение по основной части трассы открыл президент Владимир Путин. Сразу после этого губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил построить северный обход Твери. «Реализация этого проекта нам позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, до Вологды и до города Дубна Московской области», — говорил он на совещании с главой государства.