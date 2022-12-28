Умер бывший куратор проекта ракеты «Ангара»

При Владимире Нестерове Центр Хруничева объединил вокруг себя несколько крупных предприятий отрасли

Владимир Нестеров (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Бывший гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Владимир Нестеров скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе центра.

Нестеров родился в 1949 году. Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева он возглавлял с 2005 года. В 2012 году он ушел в отставку, сосредоточившись на курировании проекта производства ракеты-носителя «Ангара». Окончательно Центр он покинул после успешного запуска ракеты в 2014 году.

Нестеров — выпускник Московского авиационного института и Военной академии имени Дзержинского. В 1992–2005 годах занимал должности в Управлении средств выведения и наземной космической инфраструктуры Российского космического агентства. Он принимал участие в создании ракетных комплексов «Зенит», «Союз-2», «Протон-М».

Именно при Нестерове в Центру имени Хруничева были присоединены КБ «Химмаш», МПКО «Длина», Воронежский механический завод, ПО «Полет», Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Ракета-носитель «Ангара» — новое поколение российских ракет-носителей на основе универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 1,5 до 35 т.