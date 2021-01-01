Последний российский регион объявил 31 декабря выходным
Власти Северной Осетии объявили 31 декабря выходным днем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона. Таким образом, четверг официально стал нерабочим во всех регионах.
31 декабря не является официальным выходным, однако с начала месяца власти целого ряда регионов приняли решение сделать этот день нерабочим.
В результате на прошлой неделе эту идею поддержал и президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что в соответствии с федеральным законодательством на уровне всей страны этого сделать нельзя, однако рекомендовал принять соответствующие решения местным властям.