Последний российский регион объявил 31 декабря выходным

После этого число регионов, поддержавших это решение, стало стремительно расти. Уже к 24 декабря таких субъектов стало 69, а 27-го числа 31 декабря выходным объявили в Москве и Подмосковье.

Позже в Министерстве труда заявили, что в соответствии с поручением президента разработали поправки в Трудовой кодекс, которые позволят и в следующем году сделать 31 декабря нерабочим днем. На него перенесут выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье.