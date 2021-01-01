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Последний российский регион объявил 31 декабря выходным

После решения властей Северной Осетии 31 декабря стало нерабочим днем во всех 85 субъектах Федерации
Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Власти Северной Осетии объявили 31 декабря выходным днем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона. Таким образом, четверг официально стал нерабочим во всех регионах.

31 декабря не является официальным выходным, однако с начала месяца власти целого ряда регионов приняли решение сделать этот день нерабочим.

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В результате на прошлой неделе эту идею поддержал и президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что в соответствии с федеральным законодательством на уровне всей страны этого сделать нельзя, однако рекомендовал принять соответствующие решения местным властям.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

После этого число регионов, поддержавших это решение, стало стремительно расти. Уже к 24 декабря таких субъектов стало 69, а 27-го числа 31 декабря выходным объявили в Москве и Подмосковье.

Позже в Министерстве труда заявили, что в соответствии с поручением президента разработали поправки в Трудовой кодекс, которые позволят и в следующем году сделать 31 декабря нерабочим днем. На него перенесут выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье.

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Автор
Артем Филипенок
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