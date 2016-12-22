В августе основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо в самолете, направлявшемся из Томска в Москву, борт экстренно посадили в Омске, там Навальный впал в кому. Местные врачи заявили, что не нашли признаков яда, а их немецкие коллеги, лечившие политика после его доставки в Берлин, сообщили об обнаружении вещества из группы «Новичок».