Из-за пандемии COVID-19 одним из основных символов 2020 года стала маска. При этом многие забыли, что маска бывает не только медицинской, это еще и традиционный атрибут новогоднего карнавала. Главные события уходящего года и иллюстрирующие их маски — в итоговом выпуске газеты РБК.
За происходящим в этом году, отмеченном пандемией, многие из нас следили через экран монитора, а значительная часть событий, включая встречи на высоком уровне, переместилась в онлайн.
В январе, сразу после послания президента Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил об отставке своего кабинета. Пост премьера занял глава ФНС Михаил Мишустин. Задачей правительства Мишустина должна была стать работа по реализации нацпроектов и развитию экономики, но новому кабинету пришлось в первую очередь сражаться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Летом на голосовании, продлившемся неделю, россияне одобрили поправки к Конституции. Одна из них позволяет Владимиру Путину в дальнейшем баллотироваться на новый президентский срок. Впрочем, на последней пресс-конференции сам он сказал, что еще не решил, воспользуется ли этой возможностью.
Главным соперником Лукашенко на очередных выборах неожиданно стала домохозяйка Светлана Тихановская — жена не допущенного к гонке кандидата. Голосование завершилось официальным объявлением шестой победы Лукашенко на президентских выборах и затяжными протестами с силовыми разгонами.
Спустя почти 30 лет произошла новая карабахская война. Столкновения длились больше месяца, новое соглашение закрепило территориальные приобретения Азербайджана: Баку вернул под свой контроль значительную часть районов. В Ереване это вызвало протесты, а в Азербайджане прошел военный парад.
В августе основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо в самолете, направлявшемся из Томска в Москву, борт экстренно посадили в Омске, там Навальный впал в кому. Местные врачи заявили, что не нашли признаков яда, а их немецкие коллеги, лечившие политика после его доставки в Берлин, сообщили об обнаружении вещества из группы «Новичок».
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали по делу о госизмене 7 июля. Единственная публичная информация об этом деле — обвинение в передаче в 2017 году неких сведений, составляющих гостайну, агенту чешской разведки.
Впервые за многие годы мир не узнал, кто выиграл американские выборы, на следующий же день. Из-за пандемии рекордное число граждан страны проголосовали по почте, это осложнило подсчет бюллетеней. Спустя несколько дней после выборов стало ясно, что Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок, а новым хозяином Белого дома в январе станет демократ Джо Байден.
Спустя более чем два года мессенджер Telegram разблокировали на территории России. В этом же году Павел Дуров проиграл спор с Комиссией по ценным бумагам США, отказался от запуска криптовалюты Gram и пообещал компенсировать инвесторам $18,5 млн.
В мае на ТЭЦ под Норильском, принадлежащей НТЭК («дочке» «Норникеля»), произошла авария, в почву и реки попали более 20 тыс. т топлива. Ущерб власти оценили в 148 млрд руб.
За год успели не сложиться сразу две экосистемы. Сперва распался союз Сбербанка и «Яндекса», потом стало известно о провале переговоров «Яндекса» и Тинькофф Банка. «Тинькофф» остался независимым игроком, Сбербанк решил пойти по пути развития электронной коммерции, провел ребрендинг и стал «Сбером», а «Яндекс» устремился в финтех.
Появление нового вируса в 2020 году из события превратилось в новую реальность: люди по всему миру столкнулись с карантинами и закрытием границ, в научном мире началась гонка разработчиков вакцин.