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Газета РБК Итоги 2020 года
Итоги 2020 года

Из-за пандемии COVID-19 одним из основных символов 2020 года стала маска. При этом многие забыли, что маска бывает не только медицинской, это еще и традиционный атрибут новогоднего карнавала. Главные события уходящего года и иллюстрирующие их маски — в итоговом выпуске газеты РБК.

За происходящим в этом году, отмеченном пандемией, многие из нас следили через экран монитора, а значительная часть событий, включая встречи на высоком уровне, переместилась в онлайн.

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В январе, сразу после послания президента Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил об отставке своего кабинета. Пост премьера занял глава ФНС Михаил Мишустин. Задачей правительства Мишустина должна была стать работа по реализации нацпроектов и развитию экономики, но новому кабинету пришлось в первую очередь сражаться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

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Летом на голосовании, продлившемся неделю, россияне одобрили поправки к Конституции. Одна из них позволяет Владимиру Путину в дальнейшем баллотироваться на новый президентский срок. Впрочем, на последней пресс-конференции сам он сказал, что еще не решил, воспользуется ли этой возможностью.

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Главным соперником Лукашенко на очередных выборах неожиданно стала домохозяйка Светлана Тихановская — жена не допущенного к гонке кандидата. Голосование завершилось официальным объявлением шестой победы Лукашенко на президентских выборах и затяжными протестами с силовыми разгонами.

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Спустя почти 30 лет произошла новая карабахская война. Столкновения длились больше месяца, новое соглашение закрепило территориальные приобретения Азербайджана: Баку вернул под свой контроль значительную часть районов. В Ереване это вызвало протесты, а в Азербайджане прошел военный парад.

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В августе основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо в самолете, направлявшемся из Томска в Москву, борт экстренно посадили в Омске, там Навальный впал в кому. Местные врачи заявили, что не нашли признаков яда, а их немецкие коллеги, лечившие политика после его доставки в Берлин, сообщили об обнаружении вещества из группы «Новичок».

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Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали по делу о госизмене 7 июля. Единственная публичная информация об этом деле — обвинение в передаче в 2017 году неких сведений, составляющих гостайну, агенту чешской разведки.

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Впервые за многие годы мир не узнал, кто выиграл американские выборы, на следующий же день. Из-за пандемии рекордное число граждан страны проголосовали по почте, это осложнило подсчет бюллетеней. Спустя несколько дней после выборов стало ясно, что Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок, а новым хозяином Белого дома в январе станет демократ Джо Байден.

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Спустя более чем два года мессенджер Telegram разблокировали на территории России. В этом же году Павел Дуров проиграл спор с Комиссией по ценным бумагам США, отказался от запуска криптовалюты Gram и пообещал компенсировать инвесторам $18,5 млн.

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В мае на ТЭЦ под Норильском, принадлежащей НТЭК («дочке» «Норникеля»), произошла авария, в почву и реки попали более 20 тыс. т топлива. Ущерб власти оценили в 148 млрд руб.

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За год успели не сложиться сразу две экосистемы. Сперва распался союз Сбербанка и «Яндекса», потом стало известно о провале переговоров «Яндекса» и Тинькофф Банка. «Тинькофф» остался независимым игроком, Сбербанк решил пойти по пути развития электронной коммерции, провел ребрендинг и стал «Сбером», а «Яндекс» устремился в финтех.

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Появление нового вируса в 2020 году из события превратилось в новую реальность: люди по всему миру столкнулись с карантинами и закрытием границ, в научном мире началась гонка разработчиков вакцин.

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