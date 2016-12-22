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«Росавтодор» предупредил о замене номеров федеральных трасс
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«Росавтодор» предупредил о замене номеров федеральных трасс
Общество, 28 дек, 20:29
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«Росавтодор» предупредил о замене номеров федеральных трасс
Федеральные трассы М-11 «Нарва», М-29 «Кавказ», М-52 «Чуйский тракт» и другие с нового года поменяют свои названия. Теперь они получат номера А-180, Р-217 и Р-256. Решение принято из-за вступления в силу решения правительства
Фото: Смирнов Василий / ТАСС

С 1 января 2018 года номера федеральных трасс будут изменены, так как «завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог», следует из сообщения, опубликованного на сайте «Росавтодора».

Перейти на новые обозначения в 2010 году постановило правительство.

Теперь буквенные обозначения «М» перед номером автомобильной дороги будут обозначать исключительно автомобильные дороги федерального значения, которые соединяют Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов России.

Раньше, согласно постановлению за 1991 год, буквенное обозначение «М» ставилось перед номерами трасс, которые могли начинаться не из Москвы, — например, М-11 «Нарва» (начиналась от Санкт-Петербурга и шла до границы с Эстонией) или М-29 «Кавказ» (шла от Краснодара до границы с Азербайджаном). Теперь номер М-11 получила скоростная автодорога Москва — Санкт-Петербург, а «Нарва» получит номер А-180, «Кавказ» — Р-217, следует из опубликованного списка.

Обозначение «Р» будет использоваться для дорог федерального или регионального значения, которые соединяют административные центры Российской Федерации. Так, этот номер получит дорога М-52 «Чуйский тракт», которая будет нумероваться как Р-256. В свою очередь, трасса «Енисей» получит обозначение Р-257 вместо М-54.

Буква «А» будет ставиться перед номерами трасс федерального или регионального значения в целом ряде случаев: если трасса является подъездом от административного центра российского региона к крупнейшим транспортным узлам, портам, аэропортам, железнодорожным станциям или границам иностранных государств; если трасса соединяет дороги федерального значения между собой. Так, например, обозначение А-181 получит трасса «Скандинавия» от Санкт-Петербурга до Финляндии, которая сейчас нумеруется как М-10. Также номер А-240 получит трасса Брянск — Белоруссия (сейчас М-13). Номер А-370 получит трасса «Уссури» от Хабаровска до Владивостока (сейчас М-60).

Новые обозначения трасс будут использоваться вместе со старыми до 31 декабря 2017 года, уточняет «Росавтодор».

Автор: Григорий Набережнов.
Теги: федеральные трассы , «Росавтодор»
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