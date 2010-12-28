Обстановка в Шереметьево накаляется

Из-за задержки рейсов накаляется обстановка в аэропорту Шереметьево, где вылета ждут тысячи человек. Сообщается, что несколько сотен пассажиров в аэропорту Шереметьево заблокировали кабины пограничного контроля. Они требуют отправить их к пунктам назначения.

В аэропорту Шереметьево опровергают информацию о блокировании пассажирами кабин паспортного контроля.

В настоящее время в терминале Е находится руководство Шереметьево и представители пресс-службы аэропорта, которые предпринимают все возможные действия по работе с пассажирами задержанных рейсов авиакомпании "Аэрофлот". Они информируют пассажиров о подготовленных к вылету рейсах, организовывают обеспечение услугами первой необходимости - горячими и холодными напитками, закусками, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Накануне пресс-служба аэропорта сообщила, что все рейсы зарубежных авиакомпаний (KLM, Air France, Air Baltic, Estonian Air, JAT (Югославские авиалинии), Turkish Airlines), а также российских авиакомпаний "Трансаэро" и "Авианова", которые обслуживаются службами аэропорта Шереметьево, выполняются по расписанию. Основные задержки происходят на рейсах "Аэрофлота", которые обслуживаются силами авиакомпании.

Между тем, радиостанция "Эхо Москвы" сообщает, что сотрудники аэропорта Домодедово обманывают пассажиров: сажают их в автобусы и везут якобы на самолет, а затем вновь возвращают в терминал.

В Росавиации рассчитывают урегулировать ситуацию в аэропорту Домодедово не ранее, чем через два дня.

Из Домодедово в течение суток планируется отправить 350 рейсов. Ранее сообщалось, что электрообеспечение аэропорта полностью восстановлено, однако пока он работает только на вылет из-за нехватки мест на стоянке аэропорта.