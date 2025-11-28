Умер первый исполнитель роли Человека-паука Дэнни Сигрен

На основе телеобраза Сигрена были созданы комиксы Marvel Spidey Super Stories. Также актер работал кукловодом в «Улице Сезам»

Дэнни Сигрен (слева) (Фото: David Attie / Getty Images)

Кукловод «Улицы Сезам» и первый исполнитель роли Человека-паука на ТВ Дэнни Сигрен умер на 82-м году жизни в Южной Каролине, сообщило Variety со ссылкой на семью артиста.

Сигрена не стало еще 10 ноября. Причину смерти близкие не уточнили.

Дэнни Сигрен родился в 1943 году в Миннеаполисе. Он стал одним из самых известных кукловодов и помощником Джима Хенсона — создателя «Маппет-шоу» и лягушонка Кермита, а также нескольких героев детского сериала «Улица Сезам». Сам Сигрен играл в проекте Большую Птицу и других персонажей. Актер начал работать с Хенсоном еще в 1968 году, когда исполнил роль оленя в рождественской постановке в культовом «Шоу Эда Салливана».

Также Сигрен впервые появился в роли Человека-паука на телеэкране — в 1974 году, в популярном детском шоу The Electric Company на канале PBS. Сигрен появлялся в образе около трех десятков раз, эпизоды легли в основу комикса Marvel Spidey Super Stories («Суперистории Человека-паука»/«Суперистории Паучка»).