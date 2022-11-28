Пожар на Каширском шоссе в Москве. Видео

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На Каширском шоссе в Москве произошел пожар, сообщает столичное управление МЧС.

Загорелся утеплитель реконструируемого здания на общей площади около 20 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 12:47, а в 13:10 пожар уже потушили. Информации о пострадавших нет.

По указанному в сообщении МЧС адресу — Каширское шоссе, д. 57к1 — находится поликлиника № 210, сейчас она закрыта на реконструкцию.

В свою очередь Дептранс Москвы сообщал о пожаре по адресу Каширское шоссе, д. 55к1. В этом здании находятся магазины и салоны красоты.