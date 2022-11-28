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СК возбудил дело о продаже стадиона «Спартаковец» сыну владельца «Родины»

В Следственном комитете расследуют дело об уклонении от налогов при продаже административного здания и инвентаря стадиона «Спартаковец». По версии следствия, бывший директор стадиона не заплатил НДС в размере 88,4 млн руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В понедельник, 21 ноября, в одном из управлений ГСУ СКР по Москве возбудили дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК; максимальное наказание — до шести лет лишения свободы). Его фигурантом стал бывший директор стадиона «Спартаковец» имени Николая Старостина Николай Кажуткин. Об этом РБК рассказал источник в Следственном комитете, информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.

По версии следствия, Кажуткин в прошлом году продал компании ООО «Мэджик Бокс» нежилое здание в Москве площадью 1,5 тыс. кв. м по адресу 3-я Гражданская улица, дом 47, с переуступкой права и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка. Сумма сделки составила 430,4 млн руб. Также было продано движимое имущество, материалы и инвентарь за 100 млн руб. «В налоговой декларации при этом были указаны нулевые показатели», — говорит собеседник.

По его словам, в результате деятельности Кажуткина компания ООО «Стадион «Спартаковец» имени Старостина» не заплатила налог на добавленную стоимость за третий квартал 2021 года в размере 88,4 млн руб.

Согласно базе СПАРК, Николай Кажуткин занимал должность генерального директора ООО «Стадион «Спартаковец» имени Старостина» с 2013-го по декабрь 2021 года.

Здание, которое было продано, до 2013 года принадлежало АО «ФК «Спартак-Москва», а затем перешло в собственность ООО «Стадион «Спартаковец» имени Старостина». В 2020 году компания сдавала в аренду площади стадиона спортшколе № 57 «Крылья Советов» за 2,9 млн руб., а также ГБУ «Мосспортобъект» за 31,1 млн руб., об этом говорится в базе СПАРК.

В настоящее время ООО «Стадион «Спартаковец» имени Старостина» находится в стадии ликвидации.

Компания «Мэджик бокс», которая приобрела административное здание, принадлежит Ломакину Савелию Сергеевичу. Основной вид деятельности — деятельность спортивных объектов. В 2021 году компания работала в убыток, который составил 21,3 млн руб. Юридический адрес компании совпадает с адресом стадиона.

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В июле прошлого года «Спорт-Экспресс» сообщал, что стадион теперь будет принадлежать миллиардеру Сергею Ломакину. «Туда переедет клуб бизнесмена «Родина», а также академия», — говорилось в публикации.

Один из основателей сети магазинов Fix price Сергей Ломакин в 2021 году занимал 48-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета. На момент выхода заметки Николай Кажуткин и Сергей Ломакин не ответили на запросы РБК. «Мне об этом деле ничего неизвестно, я работаю относительно недавно, полгода», — сказал РБК по телефону администратор стадиона.

Чем известен стадион «Спартаковец»

До 1961 года на месте, где сейчас расположен стадион «Спартаковец», находилась хоккейная площадка. Затем был построен стадион с футбольным полем, легкоатлетическими дорожками, раздевалками, спортивным залом, также было построено трехэтажное административное здание. Стадион получил название «Алмаз». В начале 1990-х стадион реконструировало правительство Москвы. Здесь тренировались спортсмены детско-юношеских школ и проводили свои матчи московские команды «Алмаз», «Спартак-Д», ФШМ. В 1999 году хозяином стадиона стал футбольный клуб «Спартак». Тогда же его переименовали в стадион «Спартак» им. И.А. Нетто. В 2010 году владельцем стадиона являлась компания ЛУКОЙЛ.

В 2013 году, после открытия Академии «Спартака» имени Ф.Ф. Черенкова и начала строительства «Открытие Арены», «Спартак» продал стадион частному инвестору. Здесь были реконструированы футбольные поля, построили VIP-трибуны и сделали искусственный газон с подогревом. В 2016 году был реконструирован фасад главного административного здания стадиона.

С 2014 по 2017 год стадион был домашней ареной клуба второго дивизиона «Солярис». Часть домашних матчей на стадионе проводили клубы «Велес» и «Арарат» (Москва). Также здесь тренировались команды «ДЮСШ Спартак-2» и «Крылья Советов».

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
При участии
Альвина Цаканян
уголовное дело уклонение от налогов стадион Москва стадионы Сергей Ломакин Футбол Следственный комитет
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