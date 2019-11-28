Рошаль выступил за защиту врачей по аналогии с полицейскими и судьями

Рошаль выступил за защиту врачей по аналогии с полицейскими и судьями

Врачебное сообщество сегодня абсолютно беззащитно, заявил известный врач. Он предложил установить законодательную защиту для врачей, как это сделано в случае с полицейскими и судьями

Леонид Рошаль (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что врачебное сообщество в России абсолютно беззащитно, и выступил за введение законодательной защиты для врачей. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Надо врачей приравнять к полицейским, к судьям и к другим, нападение на которых карается», — сказал Рошаль (цитата по ТАСС). Он отметил, что в Госдуме уже принят закон, который частично решает эту проблему, однако «еще не полностью».

Заявления Рошаля касаются недавнего случая нападения на врача детской областной больницы в Пскове. 25 ноября мужчина, у которого летом этого года от лейкоза умерла маленькая дочь, напал на врача-гематолога, который лечил ребенка. Мужчина нанес врачу ножевое ранение. Его задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

«Я понимаю этого отца, который потерял ребенка. <...> Но я сомневаюсь, что врачи хотели, чтобы ребенка не стало», — прокомментировал случившееся Рошаль.

Он также добавил, что выступает против того, чтобы сажать врачей за неумышленные ошибки. В то же время он добавил, что если речь идет о «неумении» врача, то вопросы возникают уже к государству — почему такого доктора допустили к работе. В этой связи Рошаль заявил о необходимости ужесточать допуск к профессии и проводить обязательную аккредитацию после получения диплома о медицинском образовании.