Замглавы Назрани задержали за фиктивный контракт на 24 млн руб.

Заместитель главы администрации Назрани был задержан полицией по подозрению в превышении должностных полномочий. В результате его действий 24 млн руб. из бюджета были выведены на счета сторонних фирм

Полиция задержала заместителя главы администрации города Назрань (Республика Ингушетия) по подозрению в превышении должностных полномочий. Имя арестованного не разглашается, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2017 году городская администрация заключила с ГУП фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода. Согласно договору, предприятие должно было установить водонапорные башни и пробурить артезианские скважины. В итоге работы унитарное предприятие не выполнило, а выделенные из бюджета 24 млн руб. были «безосновательно выведены на счета сторонних организаций».

Контракт был также заключен с нарушением порядка, установленного ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров», а именно не был опубликован на официальном сайте госзакупок, номер контракта также не соответствовал дате его заключения.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации города Назрань.

По данным, размещенным на сайте Назрани, у главы города Урусхана Евлоева четыре заместителя. Среди них — первый зам Муса Харсиев, отвечающий в том числе за ЖКХ, транспорт, инженерные коммуникации, дорожное хозяйство, благоустройство и санитарное состояние города. Харсиев также координирует работу МУП «Санитарное состояние города» и МУП «Водоканал города Назрань».