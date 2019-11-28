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Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
В «Финэкспертизе» выяснили, что дорогих машин в стране становится все больше, а налогов с них платится все меньше
Фото: Иван Секретарев / AP

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. Как следует из исследования «Финэкспертизы» (есть у РБК), если в 2015–2017 годах таких машин становилось все больше, то в 2018-м, наоборот, стало меньше на 26,5% (2927 против 2162 соответственно).

Как полагают авторы исследования, такая статистика вряд ли объясняется тем, что машины были утрачены в результате ДТП или проданы за рубеж. Существует несколько возможных причин, как владельцам элитных авто удается избежать уплаты налога с максимальным коэффициентом, заключают эксперты. Во-первых, они могли воспользоваться льготами, которые представляют некоторые регионы. Например, в Москве родитель в многодетной семье освобождается от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля.

Во-вторых, часть машин могли перерегистрировать на юридическое лицо. Статистика показывает, что в собственности организаций в прошлом году элитных машин стало больше на 334 по сравнению с годом ранее, отмечается в исследовании.

Еще одним объяснением может служить тот факт, что Минпромторг сократил перечень автомобилей, которые облагаются налогом с коэффициентом 3. Если в 2017 году в этом перечне было 165 моделей, то годом позже стало 153. Кроме того, одна и та же машина в течение года в случае перерегистрации с физического лица на юридическое или наоборот может быть учтена в базах ФНС дважды.

Эксперты также отметили, что хотя число автомобилей класса люкс (дороже 3 млн руб.) с 2015 по 2018 год практически удвоилось, средний размер налога на них неуклонно снижался. Например, средние начисления по транспортному налогу в сегменте машин от 5 млн до 10 млн руб. снизились на 33%. Как отмечает «Финэкспертиза», невозможно объяснить, почему автомобилей стало больше на 54%, а налоговые начисления выросли на 6,7%.

Эксперты также выяснили, что более половины от общего количества элитных автомобилей зарегистрировано в Москве. Есть в России и регионы, где машин стоимостью дороже 10 млн руб. по документам нет. Это республики Бурятия, Тува, Смоленская и Курганская области, а также Еврейская автономная область, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Территорией с наименьшим средним налогом на автомобиль дороже 10 млн руб. считается Ингушетия. В ней зарегистрировано семь элитных машин, а средний налог составил 53,571 тыс. руб. В Ингушетии же самые низкие налоговые ставки на мощные (от 250 л.с.) моторы: 40 руб. за 1 л.с.

Автор: Артем Филипенок
Теги: автомобили
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