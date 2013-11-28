А.Хинштейн усомнился, что дело А.Сердюкова дойдет до суда

Депутат Госдумы Александр Хинштейн усомнился, что уголовное дело экс-министра Анатолия Сердюкова , обвиненного в халатности, дойдет до суда. Об этом единоросс написал в своем микроблоге.

Фото: ИТАР-ТАСС

А.Хинштейн также прокомментировал интервью "фаворитки" А.Сердюкова Евгении Васильевой, которое та дала телеканалу "Дождь". "Сдается мне, идя на интервью к Ксении Собчак, Васильева уже знала о готовящемся деле Сердюкова. Оппозиционная тога - как удар на опережение", - отметил парламентарий в Twitter.

Напомним, сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил против бывшего главы Минобороны уголовное дело по статье "Халатность". По данным следствия, А.Сердюков, являясь министром обороны, поручил подчиненным построить за счет бюджета военного ведомства автомобильную дорогу от села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный, на территории которого располагается некоммерческое партнерство "Житное".

Свое распоряжение он мотивировал якобы желанием создать базу отдыха для нужд Минобороны, отметили в СК. Кроме того, по приказу бывшего министра были проведены работы по обустройству территории "Житного".

"Надо отметить, что работы по озеленению проводились бойцами-срочниками авиационной части, а автодорогу строил батальон железнодорожных войск. То есть вместо службы и обучения военному делу одни солдаты занимались высаживанием тополей в астраханской степи, а другие - прокладкой не железнодорожных путей, а автодорог", - заявил официальный представитель СК Владимир Маркин.

"В итоге была построена дорога, которой могли пользоваться лишь владельцы и посетители объекта частной собственности "Житное". При этом каких-либо распорядительных документов, приказов или директив, которые обосновывали бы расходование бюджетных средств или устанавливали бы юридические права Минобороны на дорогу, не издавалось", - добавил рупор СК.

По версии следствия, в результате действий бывшего министра обороны государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн руб. Лишь в ходе расследования уголовного дела о махинациях с имуществом Минобороны база отдыха "Житное" и построенная военными дорога были поставлены на баланс военного ведомства.