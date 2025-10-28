 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Симоньян получила повестку в суд в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: margaritasimonyan / Telegram
Фото: margaritasimonyan / Telegram

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве на 30 октября. Она сообщила об этом в телеграм-канале, попросила украинскую сторону «поэкономить бумагу».

«Не возьмем мы Киев к 30 октября, хлопцi, ну никак, к сожалению. А как возьмем — так сразу явлюсь», — написала она.

В повестке указано, что на Украине Симоньян находится в статусе обвиняемой по четырем статьям Уголовного кодекса страны:

  • ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», сопряженное с «отягчающими обстоятельствами»);
  • ст. 436 («Пропаганда войны»);
  • ст. 436-2 («Оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины»);
  • ч. 2 ст. 442 («Геноцид»).

В марте 2022 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд вынес решение о заочном аресте Симоньян, которой инкриминируется «посягательство на территориальную целостность Украины», а прокуратура намерена объявить главного редактора RT в международный розыск.

